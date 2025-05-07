Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая

Вечером 6 мая над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом были сбиты 57 беспилотников. Утром 7 мая стало известно о еще 9 сбитых БПЛА. Ограничения вводили в «Шереметьево» (с 1:00 до 04:07 и с 04:25 до 5:30), «Внуково» ( в 18:19 до 04:07) и «Домодедово» (в 18:19 6 мая), «Жуковском» (в 21:19 6 мая).