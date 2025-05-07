Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая
Авиакомпания «Победа» заявила об отмене части рейсов 6 и 7 мая из-за введенных ограничений, сообщается в официальном Telergam-канале компании. Уточняется, что возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы.
«Мы принимаем все необходимые меры для стабилизации расписания», – заявили в сообщении.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» также вынужденно отменила 18 рейсов в Москву и из нее, девять самолетов отправлены на запасные аэродромы. Еще 40 бортов задержаны.
Самолеты «Аэрофлота» были направлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за ограничений в «Шереметьево» с 1:00 до 5:30 мск.
Вечером 6 мая над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом были сбиты 57 беспилотников. Утром 7 мая стало известно о еще 9 сбитых БПЛА. Ограничения вводили в «Шереметьево» (с 1:00 до 04:07 и с 04:25 до 5:30), «Внуково» ( в 18:19 до 04:07) и «Домодедово» (в 18:19 6 мая), «Жуковском» (в 21:19 6 мая).