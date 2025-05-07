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Временные ограничения введены в аэропортах Жуковского и Калуги

Ведомости

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Жуковский» в Москве и «Грабцево» в Калуге. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – говорится в сообщении.

7 мая ограничения также вводили в аэропортах Иваново, Ярославля, Кирова, Нижнекамска и других городов России. Авиакомпании «ИжАвиа», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», Azur Air, NordStar, Nordwind, S7 Airlines заявляли о переносе рейсов на запасные аэродромы или откладывали их.

Украина в последние дни нарастила попытки нанести удары по целям в России при помощи беспилотников. За сутки российские военные уничтожили 524 украинских БПЛА, а также пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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