Временные ограничения введены в аэропортах Жуковского и Калуги
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Жуковский» в Москве и «Грабцево» в Калуге. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – говорится в сообщении.
7 мая ограничения также вводили в аэропортах Иваново, Ярославля, Кирова, Нижнекамска и других городов России. Авиакомпании «ИжАвиа», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», Azur Air, NordStar, Nordwind, S7 Airlines заявляли о переносе рейсов на запасные аэродромы или откладывали их.
Украина в последние дни нарастила попытки нанести удары по целям в России при помощи беспилотников. За сутки российские военные уничтожили 524 украинских БПЛА, а также пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.