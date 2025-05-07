Временные ограничения введены в аэропортах Жуковского и Калуги

Украина в последние дни нарастила попытки нанести удары по целям в России при помощи беспилотников. За сутки российские военные уничтожили 524 украинских БПЛА, а также пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.