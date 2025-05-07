Минюст заявил о наличии условий для патриотичных занятий с подростками в СИЗО

7 мая «Ведомости» писали, что Минюст предложил закрепить за сотрудниками следственных изоляторов, где содержатся несовершеннолетние, функцию по проведению патриотического образования. В то же время патриотические мероприятия с несовершеннолетними уже проводятся, но только в рамках договоров о совместной деятельности.