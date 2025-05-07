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Минюст заявил о наличии условий для патриотичных занятий с подростками в СИЗО

Ведомости

Министерство юстиции заявило о наличии материально-технической базы для патриотичных занятий в СИЗО с несовершеннолетними арестантами. Об этом «Ведомостям» сообщили в ведомстве.

«Особое место в организации культурно-воспитательной работы занимает патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание несовершеннолетних с учетом режимных требований и распорядка дня в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», – рассказали в министерстве.

Сейчас с несовершеннолетними ведется работа по вовлечению их в социально-активную и полезную деятельность, а для проведения культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними создана «необходимая материально-техническая база».

7 мая «Ведомости» писали, что Минюст предложил закрепить за сотрудниками следственных изоляторов, где содержатся несовершеннолетние, функцию по проведению патриотического образования. В то же время патриотические мероприятия с несовершеннолетними уже проводятся, но только в рамках договоров о совместной деятельности.

Не каждый сотрудник СИЗО может справиться с обязанностями по культурно-воспитательной работе, говорила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников отмечал, что за приказом может следовать и отдельный механизм контроля, который не позволит сотрудникам проявлять халатность. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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