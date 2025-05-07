Минюст заявил о наличии условий для патриотичных занятий с подростками в СИЗО
Министерство юстиции заявило о наличии материально-технической базы для патриотичных занятий в СИЗО с несовершеннолетними арестантами. Об этом «Ведомостям» сообщили в ведомстве.
«Особое место в организации культурно-воспитательной работы занимает патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание несовершеннолетних с учетом режимных требований и распорядка дня в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», – рассказали в министерстве.
Сейчас с несовершеннолетними ведется работа по вовлечению их в социально-активную и полезную деятельность, а для проведения культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними создана «необходимая материально-техническая база».
7 мая «Ведомости» писали, что Минюст предложил закрепить за сотрудниками следственных изоляторов, где содержатся несовершеннолетние, функцию по проведению патриотического образования. В то же время патриотические мероприятия с несовершеннолетними уже проводятся, но только в рамках договоров о совместной деятельности.
Не каждый сотрудник СИЗО может справиться с обязанностями по культурно-воспитательной работе, говорила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников отмечал, что за приказом может следовать и отдельный механизм контроля, который не позволит сотрудникам проявлять халатность.