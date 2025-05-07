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«Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» возобновили прием и выпуск самолетов

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Аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» возобновляют прием и выпуск самолетов в связи с открытием воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Однако, по его словам, ограничения пока сохраняются для столичного аэропорта «Шереметьево».

До этого аэропорты по всей России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Причиной стали многочисленные попытки Украины атаковать цели на российской территории с использованием беспилотников. Для обеспечения безопасности полетов вводились временные ограничения на использование воздушного пространства.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения затронули как минимум 350 рейсов, что повлияло на планы около 60 000 пассажиров. В АТОР подчеркнули, что задержки и переносы рейсов 6–7 мая произошли из-за обстоятельств, которые не зависят ни от авиакомпаний, ни от туроператоров. Поэтому туристические компании не обязаны продлевать отдых клиентам, рейсы которых были задержаны или перенесены. Если путешественник примет решение расторгнуть договор о реализации турпродукта, туроператор сможет вернуть ему деньги за вычетом фактически понесенных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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