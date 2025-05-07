«Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» возобновили прием и выпуск самолетов

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения затронули как минимум 350 рейсов, что повлияло на планы около 60 000 пассажиров. В АТОР подчеркнули, что задержки и переносы рейсов 6–7 мая произошли из-за обстоятельств, которые не зависят ни от авиакомпаний, ни от туроператоров. Поэтому туристические компании не обязаны продлевать отдых клиентам, рейсы которых были задержаны или перенесены. Если путешественник примет решение расторгнуть договор о реализации турпродукта, туроператор сможет вернуть ему деньги за вычетом фактически понесенных расходов.