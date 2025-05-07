«Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» возобновили прием и выпуск самолетов
Аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» возобновляют прием и выпуск самолетов в связи с открытием воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Однако, по его словам, ограничения пока сохраняются для столичного аэропорта «Шереметьево».
До этого аэропорты по всей России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Причиной стали многочисленные попытки Украины атаковать цели на российской территории с использованием беспилотников. Для обеспечения безопасности полетов вводились временные ограничения на использование воздушного пространства.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения затронули как минимум 350 рейсов, что повлияло на планы около 60 000 пассажиров. В АТОР подчеркнули, что задержки и переносы рейсов 6–7 мая произошли из-за обстоятельств, которые не зависят ни от авиакомпаний, ни от туроператоров. Поэтому туристические компании не обязаны продлевать отдых клиентам, рейсы которых были задержаны или перенесены. Если путешественник примет решение расторгнуть договор о реализации турпродукта, туроператор сможет вернуть ему деньги за вычетом фактически понесенных расходов.