Маск опубликовал видео с танцующим роботом-гуманоидом Optimus
Американский предприниматель Илон Маск поделился в социальной сети X видеороликом, в котором показан танцующий гуманоидный робот Optimus, разработанный компанией Tesla.
Маск пояснил, что робот был создан с использованием метода обучения с подкреплением (RL), который имитирует метод проб и ошибок. Бизнесмен также добавил, что крепления, видимые в ролике, не поддерживают робота, а служат страховкой на случай падения.
Первый анонс планов по созданию человекоподобного робота Optimus состоялся еще в 2021 г. Тогда на сцену вышел актер в костюме, имитирующем движения робота. Планировалось, что высота робота должна составить около 172 см, а вес – примерно 56 кг. Предполагалось, что устройство будет оснащено системой искусственного интеллекта и набором датчиков, аналогичных тем, что используются в электромобилях Tesla. Скорость передвижения робота оценивалась в 8 км/ч.
5 мая сообщалось, что Маск, возглавляющий также департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, предложил заменить некоторых госслужащих на ИИ.