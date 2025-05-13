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Маск опубликовал видео с танцующим роботом-гуманоидом Optimus

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск поделился в социальной сети X видеороликом, в котором показан танцующий гуманоидный робот Optimus, разработанный компанией Tesla.

Маск пояснил, что робот был создан с использованием метода обучения с подкреплением (RL), который имитирует метод проб и ошибок. Бизнесмен также добавил, что крепления, видимые в ролике, не поддерживают робота, а служат страховкой на случай падения.

Первый анонс планов по созданию человекоподобного робота Optimus состоялся еще в 2021 г. Тогда на сцену вышел актер в костюме, имитирующем движения робота. Планировалось, что высота робота должна составить около 172 см, а вес – примерно 56 кг. Предполагалось, что устройство будет оснащено системой искусственного интеллекта и набором датчиков, аналогичных тем, что используются в электромобилях Tesla. Скорость передвижения робота оценивалась в 8 км/ч.

5 мая сообщалось, что Маск, возглавляющий также департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, предложил заменить некоторых госслужащих на ИИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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