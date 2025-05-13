Маск опубликовал видео с танцующим роботом-гуманоидом Optimus

Первый анонс планов по созданию человекоподобного робота Optimus состоялся еще в 2021 г. Тогда на сцену вышел актер в костюме, имитирующем движения робота. Планировалось, что высота робота должна составить около 172 см, а вес – примерно 56 кг. Предполагалось, что устройство будет оснащено системой искусственного интеллекта и набором датчиков, аналогичных тем, что используются в электромобилях Tesla. Скорость передвижения робота оценивалась в 8 км/ч.