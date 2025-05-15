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Во время стрельбы в Северной Осетии погиб один человек

Ведомости

В Ардонском районе Северной Осетии неизвестный устроил стрельбу, погиб один человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУМВД региона.

По предварительной информации, примерно в 20:45 мск в Ардоне на территории автомойки нападавший выстрелил из огнестрельного оружия калибра 7,62 мм в трех молодых людей 1990, 1991 и 2000 г. р. После этого он скрылся с места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, говорится в сообщении. Один из них погиб, еще один находится в тяжелом состоянии. 

С места стрельбы полицейские изъяли пули и гильзы, сейчас идет допрос свидетелей. Кроме того, введен план «Перехват», усилены проверки на автомобильных трассах и в местах вероятного появления преступника.

5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в столице Дагестана. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате стрельбы погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая троих гражданских.

Позже суд заключил под стражу одного из нападавших.  Ему предъявлены обвинения по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия). Обвиняемому может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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