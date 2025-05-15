Во время стрельбы в Северной Осетии погиб один человек

5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в столице Дагестана. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате стрельбы погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая троих гражданских.