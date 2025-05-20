В МВД будут передавать данные о несдаче теста по русскому языку детьми мигрантов

«Механизм следующий – если у них не отпало желание все же попасть на школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители, обучить ребенка, найти курсы. У них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями», – сказал он (цитата по ТАСС).