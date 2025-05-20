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В МВД будут передавать данные о несдаче теста по русскому языку детьми мигрантов

Ведомости

Российские школы будут передавать полиции данные о несдаче теста по русскому языку детьми мигрантов. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Механизм следующий – если у них не отпало желание все же попасть на школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители, обучить ребенка, найти курсы. У них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями», – сказал он (цитата по ТАСС).

Музаев уточнил, что если ребенок через три месяца не сдал тестирование, то полиция будет принимать меры «не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств».

В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. Минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка – 3 балла по пятибалльной шкале.

13 мая Рособрнадзор опубликовал первые данные тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Согласно ему, в российские школы не смогут попасть большинство детей мигрантов – порядка 80% даже не смогли приступить к тестированию.

С апреля было подано 1762 заявления на участие, на процедуру тестирования допущены только 335 иностранных граждан. Приняли участие пока 44 ребенка, из которых 27 человек (61%) справились с заданиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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