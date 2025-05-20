В МВД будут передавать данные о несдаче теста по русскому языку детьми мигрантов
Российские школы будут передавать полиции данные о несдаче теста по русскому языку детьми мигрантов. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Механизм следующий – если у них не отпало желание все же попасть на школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители, обучить ребенка, найти курсы. У них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями», – сказал он (цитата по ТАСС).
Музаев уточнил, что если ребенок через три месяца не сдал тестирование, то полиция будет принимать меры «не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств».
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. Минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка – 3 балла по пятибалльной шкале.
13 мая Рособрнадзор опубликовал первые данные тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Согласно ему, в российские школы не смогут попасть большинство детей мигрантов – порядка 80% даже не смогли приступить к тестированию.
С апреля было подано 1762 заявления на участие, на процедуру тестирования допущены только 335 иностранных граждан. Приняли участие пока 44 ребенка, из которых 27 человек (61%) справились с заданиями.