Суд обратил в госсобственность порт Петропавловска-Камчатского
Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить», – заявила судья.
Еще в декабре 2024 г. ведомство подало иск против нескольких юридических и физических лиц. Главными ответчиками стали бывшие чиновники из Камчатского края: Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен до 65 ответчиков, включая 46 физических и 19 юридических лиц.
Иск касался имущества, приобретенного ответчиками из-за нарушения антикоррупционных требований. Генпрокуратура потребовала взыскать все активы, полученные указанными лицами, включая всю группу компаний «Морской порт Петропавловска-Камчатского», группу компаний «Терминал» и отдельные объекты недвижимости.
По данным прокуратуры, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и другими активами. Общая стоимость этого имущества оценивается в 16,7 млрд руб. Суд наложил арест на активы ответчиков. В обеспечительных мерах фигурируют 41 юридическое лицо, включая ООО «Камчатское морское пароходство», которое, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Иванчею.
Камчатское морское пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии: Владивосток – Петропавловск-Камчатский и Владивосток – Сахалин (Корсаков). Оно занимается перевозкой рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, а также развивает направление железнодорожных перевозок. Флот компании состоит из восьми судов. Годовая выручка пароходства в последние годы составляла около 5–6 млрд руб.
Иванчей также является практически единоличным владельцем (98,32%) ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». Годовой грузооборот порта составляет порядка 1 млн т.
10 апреля сообщалось, что ФССП обратила в доход РФ активы финансировавших ВСУ предпринимателей. В их число вошли 100% долей пяти алкогольных компаний.