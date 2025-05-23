Суд обратил в госсобственность порт Петропавловска-Камчатского

Еще в декабре 2024 г. ведомство подало иск против нескольких юридических и физических лиц. Главными ответчиками стали бывшие чиновники из Камчатского края: Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен до 65 ответчиков, включая 46 физических и 19 юридических лиц.