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Возбужденное в отношении актера Глеба Калюжного уголовное дело прекращено

Ведомости

Возбужденное в отношении актера Глеба Калюжного уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (уклонение от прохождения воинской службы) прекращено «за отсутствием состава преступления». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации газеты, такое решение приняли после того, как Калюжный добровольно прибыл по повестке в московский военкомат.

В марте «РИА Новости» сообщило о возбуждении уголовного дела против Калюжного. Ему могло грозить наказание в виде до двух лет лишения свободы.

17 мая агент Калюжного Григорий Сухов объявил, что артист начнет службу 27 мая. 12 апреля стало известно, что актер принял участие в съемках военного фильма «Малыш» в Донецкой народной республике (ДНР). Сухов уточнил, что Калюжный после съемок утвердился в решении пройти срочную службу в армии.

Актер ушел в армию 27 мая. Калюжный заявил, что не будет жалеть о том, что в этот год не сможет сниматься в проектах. Он уточнил, что не знает, в какие именно войска попадет. Проводить актера пришли его родственники и близкие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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