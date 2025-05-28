Возбужденное в отношении актера Глеба Калюжного уголовное дело прекращено
Возбужденное в отношении актера Глеба Калюжного уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (уклонение от прохождения воинской службы) прекращено «за отсутствием состава преступления». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации газеты, такое решение приняли после того, как Калюжный добровольно прибыл по повестке в московский военкомат.
В марте «РИА Новости» сообщило о возбуждении уголовного дела против Калюжного. Ему могло грозить наказание в виде до двух лет лишения свободы.
17 мая агент Калюжного Григорий Сухов объявил, что артист начнет службу 27 мая. 12 апреля стало известно, что актер принял участие в съемках военного фильма «Малыш» в Донецкой народной республике (ДНР). Сухов уточнил, что Калюжный после съемок утвердился в решении пройти срочную службу в армии.
Актер ушел в армию 27 мая. Калюжный заявил, что не будет жалеть о том, что в этот год не сможет сниматься в проектах. Он уточнил, что не знает, в какие именно войска попадет. Проводить актера пришли его родственники и близкие.