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Путин предоставил свой Aurus вдове Синдзо Абэ для поездки в Большой театр

Ведомости

Президент России Владимир Путин предоставил свой лимузин Aurus вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы она смогла добраться до Большого театра после встречи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин», – пояснил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

29 мая Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии, погибшего в результате покушения в 2022 г. Синдзо Абэ был застрелен в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП) накануне парламентских выборов. На второй минуте своей речи политик получил огнестрельное ранение в шею и грудную клетку. Официальной причиной смерти была названа потеря крови. Ему было 67 лет.

На встрече Путин отметил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений. По словам президента, Абэ стремился к полному восстановлению сотрудничества между странами и продолжил традиции своей семьи: его отец также выступал за укрепление связей с Россией, будучи министром иностранных дел Японии в 1980-е годы.

«Уверен, что гибель Вашего супруга потрясла всех, кто его знал. Он был государственный деятель, где нужно – жесткий, последовательный, но при этом человек очень душевный, мягкий там, где это было возможно, и очень искренний», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что они много работали вместе, и именно по инициативе Абэ был разработан план взаимодействия между странами, охватывающий экономику, промышленность, здравоохранение, культуру и другие направления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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