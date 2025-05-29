Путин предоставил свой Aurus вдове Синдзо Абэ для поездки в Большой театр
Президент России Владимир Путин предоставил свой лимузин Aurus вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы она смогла добраться до Большого театра после встречи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин», – пояснил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
29 мая Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии, погибшего в результате покушения в 2022 г. Синдзо Абэ был застрелен в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП) накануне парламентских выборов. На второй минуте своей речи политик получил огнестрельное ранение в шею и грудную клетку. Официальной причиной смерти была названа потеря крови. Ему было 67 лет.
На встрече Путин отметил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений. По словам президента, Абэ стремился к полному восстановлению сотрудничества между странами и продолжил традиции своей семьи: его отец также выступал за укрепление связей с Россией, будучи министром иностранных дел Японии в 1980-е годы.
«Уверен, что гибель Вашего супруга потрясла всех, кто его знал. Он был государственный деятель, где нужно – жесткий, последовательный, но при этом человек очень душевный, мягкий там, где это было возможно, и очень искренний», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что они много работали вместе, и именно по инициативе Абэ был разработан план взаимодействия между странами, охватывающий экономику, промышленность, здравоохранение, культуру и другие направления.