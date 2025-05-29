Путин предоставил свой Aurus вдове Синдзо Абэ для поездки в Большой театр

29 мая Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии, погибшего в результате покушения в 2022 г. Синдзо Абэ был застрелен в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП) накануне парламентских выборов. На второй минуте своей речи политик получил огнестрельное ранение в шею и грудную клетку. Официальной причиной смерти была названа потеря крови. Ему было 67 лет.