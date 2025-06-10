Росавиация ограничила работу «Пулково»
Установлены временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко.
Представитель ведомства опубликовал сведения о введении ограничений в 5:02 мск 10 июня. Мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В 5:57 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе объявили режим воздушной опасности. В некоторых районах введены ограничения мобильной связи и интернета. В 6:03 Дрозденко рассказал, что российские военные уничтожили один беспилотник над Тосненским районом. Обошлось без жертв и разрушений.
Ограничения на полеты также действуют в аэропортах Ижевска, Кирова («Победилово»), Нижнекамска («Бегишево»), Казани. Кроме того, мера вводилась и была отменена в ряде других аэропортах, включая воздушные гавани Московского региона.