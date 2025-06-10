Росавиация ограничила работу «Пулково»

В 5:57 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе объявили режим воздушной опасности. В некоторых районах введены ограничения мобильной связи и интернета. В 6:03 Дрозденко рассказал, что российские военные уничтожили один беспилотник над Тосненским районом. Обошлось без жертв и разрушений.