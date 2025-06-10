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Росавиация ограничила работу «Пулково»

Ведомости

Установлены временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко.

Представитель ведомства опубликовал сведения о введении ограничений в 5:02 мск 10 июня. Мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В 5:57 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе объявили режим воздушной опасности. В некоторых районах введены ограничения мобильной связи и интернета. В 6:03 Дрозденко рассказал, что российские военные уничтожили один беспилотник над Тосненским районом. Обошлось без жертв и разрушений.

Ограничения на полеты также действуют в аэропортах Ижевска, Кирова («Победилово»), Нижнекамска («Бегишево»), Казани. Кроме того, мера вводилась и была отменена в ряде других аэропортах, включая воздушные гавани Московского региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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