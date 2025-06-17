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Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики

Ведомости

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал результаты теста на употребление наркотических веществ, отреагировав таким образом на слухи о возможной зависимости. Он разместил документ на свой официальной странице в X.

В отчете лаборатории указано, что анализы не выявили следов запрещенных веществ или алкоголя в организме предпринимателя. Публикацию Маск сопроводил коротким комментарием: «Lol».

В конце мая Маск завершил свою работу в администрации американского президента Дональда Трампа, покинув пост руководителя департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). 31 мая Трамп поблагодарил миллиардера за «выдающуюся» работу, отметив, что он смог трансформировать устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. Маск тогда подчеркнул, что намерен остаться другом и советником бывшего президента.

Однако в начале июня между бизнесменом и политиком произошел громкий публичный конфликт. Поводом стала критика Маском бюджетного законопроекта, предложенного Трампом. По мнению предпринимателя, документ мог бы разрушить работу созданного им DOGE и привести страну к финансовому краху.

Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить государственную поддержку компаний Маска. Бизнесмен ответил резко, заявив, что поддерживает идею объявления импичмента Трампу, а также упомянул его связь с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Позже Маск удалил пост о фигурировании Трампа в «файлах Эпштейна».

11 июня Маск выразил сожаление в связи с конфликтом с американским лидером. После этого Трамп допустил возможность примирения с предпринимателем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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