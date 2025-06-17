Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики
Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал результаты теста на употребление наркотических веществ, отреагировав таким образом на слухи о возможной зависимости. Он разместил документ на свой официальной странице в X.
В отчете лаборатории указано, что анализы не выявили следов запрещенных веществ или алкоголя в организме предпринимателя. Публикацию Маск сопроводил коротким комментарием: «Lol».
В конце мая Маск завершил свою работу в администрации американского президента Дональда Трампа, покинув пост руководителя департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). 31 мая Трамп поблагодарил миллиардера за «выдающуюся» работу, отметив, что он смог трансформировать устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. Маск тогда подчеркнул, что намерен остаться другом и советником бывшего президента.
Однако в начале июня между бизнесменом и политиком произошел громкий публичный конфликт. Поводом стала критика Маском бюджетного законопроекта, предложенного Трампом. По мнению предпринимателя, документ мог бы разрушить работу созданного им DOGE и привести страну к финансовому краху.
Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить государственную поддержку компаний Маска. Бизнесмен ответил резко, заявив, что поддерживает идею объявления импичмента Трампу, а также упомянул его связь с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Позже Маск удалил пост о фигурировании Трампа в «файлах Эпштейна».
11 июня Маск выразил сожаление в связи с конфликтом с американским лидером. После этого Трамп допустил возможность примирения с предпринимателем.