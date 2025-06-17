Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики

В конце мая Маск завершил свою работу в администрации американского президента Дональда Трампа, покинув пост руководителя департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). 31 мая Трамп поблагодарил миллиардера за «выдающуюся» работу, отметив, что он смог трансформировать устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. Маск тогда подчеркнул, что намерен остаться другом и советником бывшего президента.