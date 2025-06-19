Сбер: россияне теряют 1,2 млрд рублей в неделю из-за мошенничества с NFC

19 июня стало известно, что ВТБ начал использовать технологию подтверждения онлайн-операций с помощью биометрии. По словам представителей банка, это поможет сохранить более 2 млрд руб. клиентов и уберечь их от мошенников до конца 2025 г. Решение уже прошло тестирование на Android-устройствах: при подозрительной активности система предлагает пользователю сделать селфи, которое затем сверяется с данными Единой биометрической системы (ГИС ЕБС).