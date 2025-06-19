Сбер: россияне теряют 1,2 млрд рублей в неделю из-за мошенничества с NFC
Жителей РФ обманывают на сумму в 1,2 млрд руб. в неделю при скачивании фейковых приложений для оплаты через NFC, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), передает «РИА Новости».
По словам Кузнецова, такая схема преступников работает на смартфонах с Android. Операционные системы IOS имеют собственную защиту. Как объяснил зампред правления банка, после скачивания приложения (это вынуждает сделать мошенник) карта прикладывается к телефону и деньги списываются со счета, переходя к злоумышленникам.
19 июня стало известно, что ВТБ начал использовать технологию подтверждения онлайн-операций с помощью биометрии. По словам представителей банка, это поможет сохранить более 2 млрд руб. клиентов и уберечь их от мошенников до конца 2025 г. Решение уже прошло тестирование на Android-устройствах: при подозрительной активности система предлагает пользователю сделать селфи, которое затем сверяется с данными Единой биометрической системы (ГИС ЕБС).