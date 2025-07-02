ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя затонувшего танкера «Волгонефть 212»

ЧП произошло 15 декабря 2024 г. в Керченском проливе, где во время шторма затонули два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Каждое из судов перевозило по 4000 т мазута, значительная часть которого оказалась в морской воде. Последствия экологической катастрофы оказались настолько серьезными, что пляжи Анапы и Темрюка пришлось закрыть для посещения на весь летний сезон текущего года.