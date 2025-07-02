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ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя затонувшего танкера «Волгонефть 212»

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Межрайонная инспекция №21 ФНС России по Пермскому краю обратилась в арбитражный суд с требованием признать банкротом ООО «Кама Шиппинг», выступавшее фрахтователем танкера «Волгонефть-212». Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражного суда региона.

Исковое заявление было подано налоговыми органами 1 июля, суд еще не принял его к производству.

ЧП произошло 15 декабря 2024 г. в Керченском проливе, где во время шторма затонули два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Каждое из судов перевозило по 4000 т мазута, значительная часть которого оказалась в морской воде. Последствия экологической катастрофы оказались настолько серьезными, что пляжи Анапы и Темрюка пришлось закрыть для посещения на весь летний сезон текущего года.

30 мая Росприроднадзор направил судебные иски на общую сумму 85 млрд руб. для возмещения ущерба от разлива нефтепродуктов. Руководитель ведомства Светлана Радионова пояснила необходимость этого шага истечением сроков добровольного исполнения предъявленных требований. По расчетам специалистов, размер нанесенного ущерба составил 49,46 млрд руб. в отношении ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефти-212») и ООО «Каматрансойл» (собственник судна), а также 35,48 млрд руб. – в отношении ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефти-239»).

10 июня правительство России приняло решение о дополнительном финансировании ликвидации последствий катастрофы на сумму более 1,4 млрд руб. Деньги будут направлены в Росморречфлот для осуществления комплекса мероприятий: мониторинг загрязнения акватории, локализацию и устранение последствий разлива. В рамках программы планируется провести детальное обследование затонувших частей судов с целью выявления потенциальных мест утечки оставшегося мазута и их последующей герметизации.

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