К блэкауту в Чехии привели технические причины

28 апреля в Европе случился масштабный блэкаут, охвативший Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате аварии на Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт и телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов. После инцидента Португалия обвинила Францию в недостаточных объемах поставок электроэнергии в Испанию.