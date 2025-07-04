К блэкауту в Чехии привели технические причины
Блэкаут в Чехии был вызван техническими причинами. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Лукаш Влчек.
«Постепенно ситуация [с электроснабжением] восстанавливается», – цитирует министра новостной портал Denikn.
По данным операторов национальной энергосети, проблемы с поставками электричества сохраняются только в северных районах Праги.
Кроме того, во всех трех крупных больницах чешской столицы, которые временно работали от резервных источников питания из-за отключения электроэнергии, уже восстановлено полноценное энергоснабжение.
3 июля массовое отключение электроэнергии произошло в нескольких регионах Чехии. Без электричества остались часть Праги, Центральная Чехия, а также Усти-над-Лабем, Либерец и регион Градец-Кралове. Сбой затронул большую часть подстанций системы передачи энергии.
28 апреля в Европе случился масштабный блэкаут, охвативший Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате аварии на Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт и телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов. После инцидента Португалия обвинила Францию в недостаточных объемах поставок электроэнергии в Испанию.