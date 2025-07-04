Минюст включил в список нежелательных организации из Литвы и Германии

Минюст внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность считается нежелательной в России, Евразийскую ассоциацию снижения вреда (Eurasian Harm Reduction Association) из Литвы и Европейский инициативный центр устойчивости (European Resilience Initiative Centre) из ФРГ. Об этом сообщается на сайте ведомства.