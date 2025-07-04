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Минюст включил в список нежелательных организации из Литвы и Германии

Ведомости

Минюст внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность считается нежелательной в России, Евразийскую ассоциацию снижения вреда (Eurasian Harm Reduction Association) из Литвы и Европейский инициативный центр устойчивости (European Resilience Initiative Centre) из ФРГ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Евразийская ассоциация снижения вреда – некоммерческая общественная организация, объединяющая активистов и организации по снижению вреда из Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Европейский инициативный центр устойчивости является благотворительной организацией, миссия которой заключается в укреплении демократии в Европе.

4 июля в перечень нежелательных неправительственных организаций Минюста вошли американская Association for slavic, East european and eurasian studies, немецкая Radio echo gmbh и австрийская Association institut für die wissenschaften vom menschen (IWM).

В конце мая Минюст добавил в реестр нежелательных правозащитную организацию Amnesty International. В Генпрокуратуре сообщали, что штаб-квартира организации в Лондоне является «центром подготовки глобальных русофобских проектов».

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