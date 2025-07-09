Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов журналистку Янину Соколовскую

По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 г. публиковала в своем Telegram-канале посты, содержащие ложную информацию о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Следственный комитет России возбудил дело в отношении журналистки в июле 2023 г. 29 июля 2024 г. Соколовскую объявили в международный розыск после ее отъезда в Эстонию.