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Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов журналистку Янину Соколовскую

Ведомости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинскую журналистку Янину Соколовскую. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Кроме того, 9 июля Росфинмониторинг включил в тот же список блогера Арега Щепихина, опубликовавшего ряд видео с оскорбительными высказываниями в адрес лиц чеченской национальности.

23 января суд заочно приговорил Соколовскую к 7,5 года колонии по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Журналистку также на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 г. публиковала в своем Telegram-канале посты, содержащие ложную информацию о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Следственный комитет России возбудил дело в отношении журналистки в июле 2023 г. 29 июля 2024 г. Соколовскую объявили в международный розыск после ее отъезда в Эстонию.

Соколовская родилась в 1971 г. на Украине. Работала корреспондентом в украинских филиалах «Известий» и «Коммерсанта», писала материалы для «РИА Новости Украина» и принимала участие в общественно-политических программах на телеканале «Россия». После начала спецоперации покинула Россию.

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