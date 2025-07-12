ЦСКА выиграл Суперкубок России по футболу

Гол забил Игорь Дивеев. Футболисты ЦСКА выиграли свой восьмой трофей. Это был их первый матч под руководством швейцарца Фабио Челестини. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани. Матч посетили 34 600 зрителей.