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ЦСКА выиграл Суперкубок России по футболу

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Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России.

Гол забил Игорь Дивеев. Футболисты ЦСКА выиграли свой восьмой трофей. Это был их первый матч под руководством швейцарца Фабио Челестини. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани. Матч посетили 34 600 зрителей.

ЦСКА по итогам сезона 2024/25 взял бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевал Кубок страны. Вскоре армейский клуб покинул главный тренер Марко Николич, который ушел в греческий АЕК. Вместо него назначили Челестини. В РПЛ команда стартует 18 июля игрой против «Торпедо».

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