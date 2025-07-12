ЦСКА выиграл Суперкубок России по футболу
Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России.
Гол забил Игорь Дивеев. Футболисты ЦСКА выиграли свой восьмой трофей. Это был их первый матч под руководством швейцарца Фабио Челестини. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани. Матч посетили 34 600 зрителей.
ЦСКА по итогам сезона 2024/25 взял бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевал Кубок страны. Вскоре армейский клуб покинул главный тренер Марко Николич, который ушел в греческий АЕК. Вместо него назначили Челестини. В РПЛ команда стартует 18 июля игрой против «Торпедо».