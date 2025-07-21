«Аэрофлот» скорректирует расписание из-за ограничений в «Шереметьево»

Авиакомпания напомнила, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета можно по месту его приобретения – на сайте, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы «Аэрофлота» в «Шереметьево» временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. Кроме того, в кассах и офисах продаж авиакомпании не осуществляется возврат денег за билеты, которые были куплены у агентов.