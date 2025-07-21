«Аэрофлот» скорректирует расписание из-за ограничений в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает корректировать расписание в связи с вводом временных ограничений на работу московского аэропорта «Шереметьево» 20 и 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.
Авиакомпания напомнила, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета можно по месту его приобретения – на сайте, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы «Аэрофлота» в «Шереметьево» временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. Кроме того, в кассах и офисах продаж авиакомпании не осуществляется возврат денег за билеты, которые были куплены у агентов.
Авиаперевозчик заверил, что делает все возможное для скорейшего восстановления расписания рейсов.
20 июля «Ведомости» со ссылкой на данные онлайн-табло российских аэропортов писали, что в выходные 18 и 19 июля в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) на фоне атаки беспилотников были отменены вылет и прилет более 300 полетов. Большинство переносов пришлось на 19 июля.
Представитель Минтранса рассказал «Ведомостям», что министерство совместно с Росавиацией и иными ведомствами подготовили план действий на случай массового закрытия неба и перевода части рейсов из Москвы в другие аэропорты. Он регулирует деятельность авиакомпаний, аэропортов, единой системы организации воздушного движения и определяет порядок взаимодействия Росавиации с компетентными органами для минимизации неудобств пассажиров, связанных с ограничениями работы воздушных гаваней.
Кроме того, документ определяет запасные аэродромы в случае введения ограничений. Авиаперевозчикам и аэропортам предписано полностью соблюдать права пассажиров при задержках рейсов или посадки на запасные аэродромы. Речь идет об обеспечении водой и питанием, местами временного пребывания, достаточным числом медикаментов и медработников, а также оперативного увеличения численности сотрудников. Ространснадзор контролирует выполнение аэропортами и авиакомпаниями федеральных авиационных правил и оперативное реагирование на жалобы.