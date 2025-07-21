Газета
Телеграм
Главная / Общество /

«Аэрофлот» скорректирует расписание из-за ограничений в «Шереметьево»

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает корректировать расписание в связи с вводом временных ограничений на работу московского аэропорта «Шереметьево» 20 и 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Авиакомпания напомнила, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета можно по месту его приобретения – на сайте, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы «Аэрофлота» в «Шереметьево» временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. Кроме того, в кассах и офисах продаж авиакомпании не осуществляется возврат денег за билеты, которые были куплены у агентов.

Авиаперевозчик заверил, что делает все возможное для скорейшего восстановления расписания рейсов.

20 июля «Ведомости» со ссылкой на данные онлайн-табло российских аэропортов писали, что в выходные 18 и 19 июля в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) на фоне атаки беспилотников были отменены вылет и прилет более 300 полетов. Большинство переносов пришлось на 19 июля.

Представитель Минтранса рассказал «Ведомостям», что министерство совместно с Росавиацией и иными ведомствами подготовили план действий на случай массового закрытия неба и перевода части рейсов из Москвы в другие аэропорты. Он регулирует деятельность авиакомпаний, аэропортов, единой системы организации воздушного движения и определяет порядок взаимодействия Росавиации с компетентными органами для минимизации неудобств пассажиров, связанных с ограничениями работы воздушных гаваней.

Кроме того, документ определяет запасные аэродромы в случае введения ограничений. Авиаперевозчикам и аэропортам предписано полностью соблюдать права пассажиров при задержках рейсов или посадки на запасные аэродромы. Речь идет об обеспечении водой и питанием, местами временного пребывания, достаточным числом медикаментов и медработников, а также оперативного увеличения численности сотрудников. Ространснадзор контролирует выполнение аэропортами и авиакомпаниями федеральных авиационных правил и оперативное реагирование на жалобы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных