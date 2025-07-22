Суд заочно приговорил литовца к 23 годам за осквернение воинского захоронения

Суд и следствие установили, что Барткевичюс совместно с одним из военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще двумя гражданами Литвы пересек границу и въехал из Сумской области Украины на территорию Курской области, где находился, не имея надлежащего разрешения. 11 ноября 2024 г. осужденный и его единомышленники осквернили захоронение и установленный на его месте памятник на братской могиле советских воинов в селе Казачья Локня Суджанского района, а также повредили мемориальный объект. Фотографию своих преступных действий Барткевичюс разместил в интернете. В тот же день он совершил мародерство, похитив продукты питания из магазина в селе Заолешенка.