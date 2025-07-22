Суд заочно приговорил литовца к 23 годам за осквернение воинского захоронения
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил гражданина Литовской Республики Валдаса Барткевичюса к 23 годам лишения свободы за осквернение воинского захоронения в Курской области и другие преступления террористической направленности. Об этом сообщает ТАСС.
Барткевичюса признали виновным в публичном оправдании терроризма, материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма, незаконном пересечении границы РФ, мародерстве, осквернении символов воинской славы, оскорблении памяти защитников Отечества, а также повреждении воинского захоронения и памятника.
Согласно приговору, из 23 лет заключения первые пять лет Барткевичюс должен провести в тюрьме в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, с запретом администрировать интернет-сайты на срок в пять лет. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента задержания осужденного при пересечении границы РФ или его экстрадиции. Его объявили в международный розыск.
По данным агентства, решение суда еще не вступило в законную силу. Защита Барткевичюса собирается его обжаловать.
Суд и следствие установили, что Барткевичюс совместно с одним из военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще двумя гражданами Литвы пересек границу и въехал из Сумской области Украины на территорию Курской области, где находился, не имея надлежащего разрешения. 11 ноября 2024 г. осужденный и его единомышленники осквернили захоронение и установленный на его месте памятник на братской могиле советских воинов в селе Казачья Локня Суджанского района, а также повредили мемориальный объект. Фотографию своих преступных действий Барткевичюс разместил в интернете. В тот же день он совершил мародерство, похитив продукты питания из магазина в селе Заолешенка.
Кроме того, в мае и ноябре прошлого года Барткевичюс приобрел и доставил из Литвы на территорию Украины два автомобиля литовским наемникам, входящим в состав интернационального легиона. Также в ноябре он приобрел и доставил из Литвы на Украину три автомобиля, которые передал в подразделения бригады и штурмового батальона ВСУ, которые принимали участие в террористической деятельности на территории Курской области.
Находясь на территории Литвы, Барткевичюс сделал публичное заявление, в котором одобрил теракт в концертном зале «Крокус сити холл».
6 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что ведомство расследует 21 уголовное дело по 167 фактам осквернения, уничтожения или повреждения воинских захоронений. По его словам, такие случаи были зафиксированы в том числе в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Польше, Германии и других странах.