Умер Оззи Осборн

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Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 г. в Бирмингеме в Великобритании. Прозвище «Оззи» он получил в школьные годы – музыкант предполагал, что это уменьшительное от фамилии. До участия в рок-группе Осборн пробовал работать помощником водопроводчика, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром, могильщиком, а затем попал в тюрьму за кражи. Там он научился делать татуировки с помощью швейной булавки и расплавленной краски с решетки. Период работы на скотобойне он описывал так: «Это не столько про то, что я убивал животных. Это про то, что, когда ты закончил убийство, ты мог идти домой. Ты приходил туда в шесть утра и, в зависимости от того, сколько скота нужно было убить, иногда возвращался домой через три или четыре часа, то есть получался выходной. Это лучше, чем работать с девяти до пяти в офисе».



На фото: Оззи Озборн в 1970 г. / Warner Bros. Records