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Умер Оззи Осборн

Легендарному рок-музыканту было 76 лет
Анастасия Брянцева
Евгений Стукалин / ТАСС
Евгений Стукалин / ТАСС

Через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath в возрасте 76 лет умер музыкант Оззи Осборн. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление его семьи.

Семья Осборна рассказала, что он скончался «в окружении любви». У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем, включая осложнения от травм, полученных при падении в 2019 г.

6 июля Осборн дал прощальный концерт совместно с оригинальным составом группы Black Sabbath, которая не выступала вместе последние 20 лет. Организатор мероприятия заявлял, что вырученные с концерта средства будут переданы благотворительным организациям, включая фонд, поддерживающий исследования, направленные на замедление развития болезни Паркинсона.

Осборн появился на сцене на черном импровизированном «троне», поскольку в последнее время он мог передвигаться только на инвалидной коляске. В ходе мероприятия музыкант исполнил пять известных композиций из своего сольного репертуара, а также четыре хита дебютного альбома Black Sabbath. В конце выступления он сказал: «Я лежал без дела шесть лет, и вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца!»

Настоящее имя музыканта – Джон Майкл Осборн. Он родился 3 декабря 1948 г. в городе Бирмингем в Великобритании. Когда Осборну было 15, его исключили из школы, потому что родители не могли платить за образование. Тогда он пошел работать помощником водопроводчика. Позже он пробовал работать помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и могильщиком. В подростковый период Осборна поймали на краже – он пытался украсть рубашки. Отец будущего музыканта отказался оплачивать штраф в 40 фунтов, поэтому Осборн отправился в тюрьму, где провел несколько месяцев.

Девять жизней Оззи Осборна: путь легенды рока
Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 г. в Бирмингеме в Великобритании. Прозвище «Оззи» он получил в школьные годы – музыкант предполагал, что это уменьшительное от фамилии. До участия в рок-группе Осборн пробовал работать помощником водопроводчика, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром, могильщиком, а затем попал в тюрьму за кражи. Там он научился делать татуировки с помощью швейной булавки и расплавленной краски с решетки. Период работы на скотобойне он описывал так: «Это не столько про то, что я убивал животных. Это про то, что, когда ты закончил убийство, ты мог идти домой. Ты приходил туда в шесть утра и, в зависимости от того, сколько скота нужно было убить, иногда возвращался домой через три или четыре часа, то есть получался выходной. Это лучше, чем работать с девяти до пяти в офисе».На фото: Оззи Озборн в 1970 г.
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Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 г. в Бирмингеме в Великобритании. Прозвище «Оззи» он получил в школьные годы – музыкант предполагал, что это уменьшительное от фамилии. До участия в рок-группе Осборн пробовал работать помощником водопроводчика, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром, могильщиком, а затем попал в тюрьму за кражи. Там он научился делать татуировки с помощью швейной булавки и расплавленной краски с решетки. Период работы на скотобойне он описывал так: «Это не столько про то, что я убивал животных. Это про то, что, когда ты закончил убийство, ты мог идти домой. Ты приходил туда в шесть утра и, в зависимости от того, сколько скота нужно было убить, иногда возвращался домой через три или четыре часа, то есть получался выходной. Это лучше, чем работать с девяти до пяти в офисе».

На фото: Оззи Озборн в 1970 г. / Warner Bros. Records

После выхода из заключения Осборн решил попробовать себя в музыке. Сначала он пошел петь в коллектив Music Machine, а после решил собрать собственную группу и дал объявление в газету о поиске музыкантов. Откликнулись трое: Тони Айомми, Теренс «Гизер» Батлер и Билл Уорд. Вместе они основали группу Black Sabbath.

В январе 1970 г. группа выпустила первый альбом, который тут же попал в британские и американские чарты, произведя фурор среди любителей тяжелой музыки. Став популярным, Осборн начал увлекаться алкоголем и наркотиками. Гитарист Black Sabbath Айомми позже рассказывал, что не видел его трезвым на протяжении нескольких лет. В связи с этим в конце 70-х Осборна уволили из Black Sabbath – коллеги по группе устали от бесконечного пьянства и выходок вокалиста.

После этого пару лет Осборн провел в безделье, пока его будущая жена Шерон не уговорила музыканта собрать собственный коллектив. Благодаря ее настойчивости с 1980 по 1991 г. у музыканта вышло семь сольных альбомов. В 1995 г. Осборн записал один из лучших своих сольных альбомов – Ozzmosis, а уже в 1997 г. состоялось триумфальное воссоединение с Black Sabbath. Группа отыграла международный тур и выпустила две новые песни. Постепенно Айомми и Осборн вернулись к сольным карьерам.

В период с 2000 по 2019 г. Осборн продолжал записывать альбомы и давать концерты как сольно, так и с Black Sabbath. В 2019 г. музыкант неудачно упал, что обострило старую травму позвоночника. Из-за этого он стал пользоваться тростью при ходьбе. В конце 2023 г. он сообщил о прекращении концертной деятельности в связи с прогрессирующей болезнью Паркинсона.

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