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ВС запретил перекладывать на пользователей проверку подлинности сайтов

Ведомости

Верховный суд (ВС) России призвал бизнесменов следить за предложением услуг от их имени в интернете, а суды – не перекладывать на пользователей проверку подлинности сайтов. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).

Инцидент произошел после того, как москвичка обратилась в сервис для ремонта моноблока PC MSI Trident 3. Потребитель заказала услугу ремонта, прибывший курьер представился сотрудником данного центра, предоставил копию договора и чек. Однако, вопреки желанию клиента, техника была утилизирована, следует из сообщения.

Сервис утверждает, что не получал моноблок, прибывший к потребителю курьер не является их сотрудником, а договор на оказание услуг признан поддельным. Суды трех инстанций поддержали доводы ремонтной компании, признав договор недействительным.

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Потребительница при этом заявляет, что заказала услугу на сайте, где были указаны как официальные контакты сервиса и юридическое лицо.

Верховный суд указал, что у истицы не было оснований сомневаться в том, что она передает моноблок именно ответчику. Нижестоящие суды, по заявлению ВС, не дали оценки и не исследовали вопрос принадлежности ответчику сайта, через который потребитель заказала ремонт. Также судам следовало проанализировать переговоры и переписку истицы с сервисным центром.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В декабре 2024 г. киберуправлении МВД предупредили, что мошенники разработали новую схему обмана своих жертв путем взлома телефона во время онлайн-покупок. Злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам, а жертва сталкивается с мобильным банковским трояном Mamont при «оплате».

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