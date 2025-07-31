ВС запретил перекладывать на пользователей проверку подлинности сайтов
Верховный суд (ВС) России призвал бизнесменов следить за предложением услуг от их имени в интернете, а суды – не перекладывать на пользователей проверку подлинности сайтов. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).
Инцидент произошел после того, как москвичка обратилась в сервис для ремонта моноблока PC MSI Trident 3. Потребитель заказала услугу ремонта, прибывший курьер представился сотрудником данного центра, предоставил копию договора и чек. Однако, вопреки желанию клиента, техника была утилизирована, следует из сообщения.
Сервис утверждает, что не получал моноблок, прибывший к потребителю курьер не является их сотрудником, а договор на оказание услуг признан поддельным. Суды трех инстанций поддержали доводы ремонтной компании, признав договор недействительным.
Потребительница при этом заявляет, что заказала услугу на сайте, где были указаны как официальные контакты сервиса и юридическое лицо.
Верховный суд указал, что у истицы не было оснований сомневаться в том, что она передает моноблок именно ответчику. Нижестоящие суды, по заявлению ВС, не дали оценки и не исследовали вопрос принадлежности ответчику сайта, через который потребитель заказала ремонт. Также судам следовало проанализировать переговоры и переписку истицы с сервисным центром.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В декабре 2024 г. киберуправлении МВД предупредили, что мошенники разработали новую схему обмана своих жертв путем взлома телефона во время онлайн-покупок. Злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам, а жертва сталкивается с мобильным банковским трояном Mamont при «оплате».