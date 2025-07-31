ВС запретил перекладывать на пользователей проверку подлинности сайтов

Верховный суд указал, что у истицы не было оснований сомневаться в том, что она передает моноблок именно ответчику. Нижестоящие суды, по заявлению ВС, не дали оценки и не исследовали вопрос принадлежности ответчику сайта, через который потребитель заказала ремонт. Также судам следовало проанализировать переговоры и переписку истицы с сервисным центром.