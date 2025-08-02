В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с РФ
В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой организатора – депутата горсовета Лаппенранты Ивана Девяткина.
В нем участвовало порядка 100 машин, автопробег прошел около закрытого КПП «Нуйямаа». Мероприятие согласовали с полицией.
О закрытии границы с Россией Финляндия заявила в ноябре 2023 г. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что открыть ее нельзя до тех пор, пока не будет найден способ, который позволит по согласованию с РФ открыть один или несколько пограничных пунктов. Для этого требуется, отметил он, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.
Весной 2025 г. президент Финляндии Александр Стубб заявил, что жителям страны стоит морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседним государством. В Кремле тогда прокомментировали, что Россия открыта к нормализации отношений с тем, кто этого желает.