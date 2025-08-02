В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с РФ

О закрытии границы с Россией Финляндия заявила в ноябре 2023 г. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что открыть ее нельзя до тех пор, пока не будет найден способ, который позволит по согласованию с РФ открыть один или несколько пограничных пунктов. Для этого требуется, отметил он, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.