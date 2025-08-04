Восемь соучастников теракта в «Крокусе» признали вину частично

Нападение произошло 22 марта 2024 г. перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокусе». Четыре вооруженных террориста ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести. Пострадали 609 человек. Всего в момент атаки в здании находились около 2000 человек.