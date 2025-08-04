Восемь соучастников теракта в «Крокусе» признали вину частично
Из 15 обвиняемых в пособничестве исполнителям теракта в «Крокус сити холле» восемь частично признали свою вину. Об этом сообщила ТАСС адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.
Четверо непосредственных участников нападения – Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода – полностью признали вину и выразили раскаяние. По словам Айвар, они извинились перед потерпевшими. Файзов, в частности, заявил, что стал жертвой обмана и был вовлечен в преступление «из-за своей молодости».
Процесс по делу о теракте проходит в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения.
Нападение произошло 22 марта 2024 г. перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокусе». Четыре вооруженных террориста ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести. Пострадали 609 человек. Всего в момент атаки в здании находились около 2000 человек.
По данным Следственного комитета, преступление было организовано «в интересах действующего руководства Украины» с целью дестабилизации ситуации в России.
3 августа стало известно, что 70 из 149 погибших скончались от отравления угарным газом и термических поражений дыхательных путей, возникших из-за пожара. Остальные жертвы погибли от огнестрельных ранений, либо причины их смерти еще устанавливаются.