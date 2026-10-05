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Татьяна Тарасова вновь попала в больницу

Ведомости
Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь находится в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Она снова в больнице. Состояние пока не могут стабилизировать», – сказал собеседник агентства. Других подробностей о состоянии Тарасовой он не привел.

7 сентября племянник тренера Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что она прошла плановое обследование в больнице и вернулась домой. 17 сентября стало известно о повторной госпитализации, а 19 сентября Тарасова сообщила о выписке.

15 апреля Тарасова попала в реанимацию. «РИА Новости» со ссылкой на источник тогда сообщало, что критический момент уже миновал и тренер находится в сознании. Последние годы у Тарасовой были проблемы с позвоночником и суставами, а в начале 2025 г. сообщалось о выявленной у нее гипертонической болезни с поражением сердца.

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