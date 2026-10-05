Татьяна Тарасова вновь попала в больницу

15 апреля Тарасова попала в реанимацию. «РИА Новости» со ссылкой на источник тогда сообщало, что критический момент уже миновал и тренер находится в сознании. Последние годы у Тарасовой были проблемы с позвоночником и суставами, а в начале 2025 г. сообщалось о выявленной у нее гипертонической болезни с поражением сердца.