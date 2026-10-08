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Главная / Общество /

МЧС предложило привлекать военных запаса для тушения пожаров после атак ВСУ

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

МЧС предложило гражданам из запаса Вооруженных сил проходить службу в Федеральной противопожарной службе (ФПС) в период мобилизации. Об этом говорится в проекте, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Сейчас законопроект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы. Согласно документу, обязанность будет распространяться на граждан из запаса ВС РФ, которых направят для прохождения службы в федеральную противопожарную службу. Проект также устанавливает, что особенности поступления таких граждан на службу, ее прохождения и увольнения со службы определит президент.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС, ведомство объясняет необходимость таких мер ростом числа пожаров после атак ВСУ и нехваткой сотрудников противопожарной службы.

8 октября после падения обломков БПЛА пожар начался на одном из предприятий в Краснодаре. Возгорание было оперативно ликвидировано, обошлось без пострадавших. 9 сентября на одном из промышленных объектов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа произошло возгорание после падения обломков украинского БПЛА. Погибших и пострадавших также не было.

7 июля «Ведомости» писали, что с учетом доработки правительство поддержало законопроект, который позволит укомплектовать за счет солдат-срочников воинские подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Они будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. 

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