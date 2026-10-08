МЧС предложило привлекать военных запаса для тушения пожаров после атак ВСУ

Сейчас законопроект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы. Согласно документу, обязанность будет распространяться на граждан из запаса ВС РФ, которых направят для прохождения службы в федеральную противопожарную службу. Проект также устанавливает, что особенности поступления таких граждан на службу, ее прохождения и увольнения со службы определит президент.