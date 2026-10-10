Bloomberg: жители 42 стран потеряли $442 млрд из-за использующих ИИ мошенников

Агентство отметило, что распространению мошенничества способствуют подпольные торговые площадки. Они ведут свою деятельность в социальных сетях, где злоумышленники могут покупать необходимые компоненты для проведения операций онлайн. Чтобы использовать уязвимость в чужих системах, мошеннику всего лишь нужно оформить подписку на $500 в месяц. А разослать письма на 10 000 электронных адресов можно всего за $1.