Bloomberg: жители 42 стран потеряли $442 млрд из-за использующих ИИ мошенников
В 2025 г. жители 42 стран в 2025 г. потеряли $442 млрд из-за интернет-мошенников, использующих искусственный интеллект (ИИ), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Global Anti-Scam Alliance.
«Это стало настолько дешевым и простым делом. Многие компании начинают понимать, что в какой-то момент вы достигнете предела своих возможностей и пытаться бороться с мошенничеством – с его различными тактиками – будет невозможно», – сказал руководитель азиатского киберподразделения Marsh Risk, американского страхового брокера и консультанта по управлению рисками Шон Летц.
Агентство отметило, что распространению мошенничества способствуют подпольные торговые площадки. Они ведут свою деятельность в социальных сетях, где злоумышленники могут покупать необходимые компоненты для проведения операций онлайн. Чтобы использовать уязвимость в чужих системах, мошеннику всего лишь нужно оформить подписку на $500 в месяц. А разослать письма на 10 000 электронных адресов можно всего за $1.
Злоумышленники также создают поддельные сайты и используют бесплатные аккаунты в легальных сетях разработчиков. Мошеннические ссылки могут содержать сервисы в мессенджерах.
При этом, согласно данным опроса GASA, около 57% взрослых людей сообщили, что стали жертвами мошенников. На фоне появления все большего количества людей, которые пострадали от мошенничества, компании стали все чаще прибегают к страхованию подобных инцидентов. По оценкам Marsh Risk, за последние пять лет рынок киберстрахования вырос на 150%.
Кроме того, Bloomberg сообщил, что число граждан стран, которые участвуют в мошеннических схемах, в 2026 г. выросло более чем в пять раз по сравнению с показателями 2023 г. В этот «список» входят представители стран Азии, Канады, Италии, Испании, Польши, Мозамбика, Алжира, Аргентины, Эквадора, Ливана и др.
6 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число киберпреступлений в России за восемь месяцев 2026 г. снизилось почти на треть. По словам главы правительства, речь идет о распространенных видах киберпреступлений.