Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ56,20%CNY Бирж.12,681+0,02%IMOEX2 405,54+3,63%RTSI892,52+3,63%RGBI111,46+0,82%RGBITR767,54+0,9%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Bloomberg: жители 42 стран потеряли $442 млрд из-за использующих ИИ мошенников

Анна Суслова

В 2025 г. жители 42 стран в 2025 г. потеряли $442 млрд из-за интернет-мошенников, использующих искусственный интеллект (ИИ), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Global Anti-Scam Alliance.

«Это стало настолько дешевым и простым делом. Многие компании начинают понимать, что в какой-то момент вы достигнете предела своих возможностей и пытаться бороться с мошенничеством – с его различными тактиками – будет невозможно», – сказал руководитель азиатского киберподразделения Marsh Risk, американского страхового брокера и консультанта по управлению рисками Шон Летц.

Агентство отметило, что распространению мошенничества способствуют подпольные торговые площадки. Они ведут свою деятельность в социальных сетях, где злоумышленники могут покупать необходимые компоненты для проведения операций онлайн. Чтобы использовать уязвимость в чужих системах, мошеннику всего лишь нужно оформить подписку на $500 в месяц. А разослать письма на 10 000 электронных адресов можно всего за $1.

Злоумышленники также создают поддельные сайты и используют бесплатные аккаунты в легальных сетях разработчиков. Мошеннические ссылки могут содержать сервисы в мессенджерах.

При этом, согласно данным опроса GASA, около 57% взрослых людей сообщили, что стали жертвами мошенников. На фоне появления все большего количества людей, которые пострадали от мошенничества, компании стали все чаще прибегают к страхованию подобных инцидентов. По оценкам Marsh Risk, за последние пять лет рынок киберстрахования вырос на 150%.

Кроме того, Bloomberg сообщил, что число граждан стран, которые участвуют в мошеннических схемах, в 2026 г. выросло более чем в пять раз по сравнению с показателями 2023 г. В этот «список» входят представители стран Азии, Канады, Италии, Испании, Польши, Мозамбика, Алжира, Аргентины, Эквадора, Ливана и др.

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число киберпреступлений в России за восемь месяцев 2026 г. снизилось почти на треть. По словам главы правительства, речь идет о распространенных видах киберпреступлений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её