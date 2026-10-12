Супруга Портнягина обжаловала приговор по делу о легализации 15 млн рублей
Защита Екатерины Портнягиной, супруги предпринимателя Дмитрия Портнягина, подала апелляционную жалобу на приговор по делу о легализации более 15 млн руб. Об этом «РИА Новости» сообщил ее адвокат Денис Никандров.
По его словам, текст приговора еще не готов.
30 сентября Мещанский суд Москвы приговорил Портнягина к пяти годам лишения свободы. Бизнесмен будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд установил, что Портнягин легализовал 15 308 000 руб. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 000 руб.
29 сентября «РИА Новости» сообщали, что прокурор в прениях сторон запросила пять лет и штраф в размере 900 000 руб. в качестве наказания для Портнягина. Его супруге Екатерине прокурор просила назначить 7,5 года колонии с отсрочкой исполнения наказания, пока ее ребенок не достигнет возраста 14 лет. Ей также просили назначить штраф в 3,5 млн руб. Бывшему партнеру Алексею Николаеву прокурор запросил два года колонии и штраф в 500 000 руб. Портнягин свою вину не признал. Николаев полностью признал вину.
Портнягина задержали в апреле 2024 г. По данным следствия, с 2018 по 2021 г. он занимался бизнесом, связанным с консультациями по вопросам предпринимательства и управления. Для сокращения налоговых выплат блогер зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись ИП. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб. Следствие также утверждает, что соучастники провели ряд финансовых операций, чтобы придать легальный вид по владению и распоряжению средствами. Так было легализовано свыше 63 млн руб.
3 апреля 2025 г. Портнягин, его жена и их общий знакомый полностью возместили причиненный налоговым преступлением ущерб в более 186 млн руб.