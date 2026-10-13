Скончался Ар Джей Митт, сыгравший сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие»

«С глубокой скорбью мы разделяем трагическую новость о кончине любимого актера <…> Р. Дж. Митта. Митт был наиболее известен по роли Уолтера "Флинна" Уайта-младшего в получившем признание критиков и удостоенном наград сериале «Во все тяжкие» канала AMC. Опираясь на собственный опыт жизни с церебральным параличом, Митт достоверно сыграл эту роль и стал примером для подражания в вопросах осведомленности об инвалидности и инклюзивности», – сообщили представители актера.