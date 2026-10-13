Скончался Ар Джей Митт, сыгравший сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие»
В возрасте 34 лет скончался актер Ар Джей Митт, известный ролью в сериале «Во все тяжкие», где он сыграл сына главного героя Уолтера Уайта. Об этом сообщило издание TMZ.
Как сообщает издание, актер покончил жизнь самоубийством. Расследование причин его смерти продолжается.
«С глубокой скорбью мы разделяем трагическую новость о кончине любимого актера <…> Р. Дж. Митта. Митт был наиболее известен по роли Уолтера "Флинна" Уайта-младшего в получившем признание критиков и удостоенном наград сериале «Во все тяжкие» канала AMC. Опираясь на собственный опыт жизни с церебральным параличом, Митт достоверно сыграл эту роль и стал примером для подражания в вопросах осведомленности об инвалидности и инклюзивности», – сообщили представители актера.
Они добавили, что Митт был послом благотворительных организаций United Cerebral Palsy и Shriners Children’s.
Также Митт известен ролями в фильмах «Оранжевая комната», «Вспомнить все», «Триумф», «Стендап по дружбе» и др.