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Экодень рождения Системы Главбух: эксперты рассказали, какие бухгалтеры будут востребованы в будущем

7 и 8 октября в Калужской области команда Системы Главбух отмечала день рождения. Самой бухгалтерской справочной системе исполнилось 15 лет. Система Главбух — один из флагманских продуктов компании Актион, подразделения Актион Бухгалтерия. В команду Системы Главбух вошли ее авторы, редакторы и самые преданные клиенты — российские бухгалтеры. 7 октября все вместе они посадили молодую дубраву — 1 гектар дубового леса в национальном парке Угра. Таким образом, в России появился первый бухгалтерский лес!

В посадке леса принимал участие Хохуля — символ Минприроды Калужской области и звезда российского интернета! Симпатичный выхухоль помогал команде Системы Главбух сажать деревья, рассказывал про национальный парк Угра и давал интервью местному телевидению.

А 8 октября в Калуге прошла большая бухгалтерская конференция. В калужском отеле Four points by Sheraton команда Системы Главбух провела открытое мероприятие, на котором бухгалтеры обсуждали свои  текущие проблемы и перспективы развития бухгалтерской профессии. Несколько тысяч российских бухгалтеров следили за конференцией онлайн. Свои видео-поздравления Системе прислали представители Федеральной налоговой службы, а руководитель УФНС России по Калужской области Андрей Ламакин приехал поздравить коллектив Системы лично.

В начале конференции главный редактор Системы Главбух Ольга Сергеев рассказала бухгалтерам, на что обратить внимание при сдаче отчетности за 9 месяцев. Самое главное изменение осени – это новая декларация по НДС и отчетность по прослеживаемости импортных товаров.

Другие поправки ждут бухгалтеров в следующем году. И в первую очередь – это эксперимент с новым налоговым режимом «УСН онлайн» . О нем рассказал Александр Сорокин, замначальника Управления оперативного контроля ФНС России. Александр сообщил, что уже в 2022 году пилотный проект по этому режиму начнется в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Разговор о перспективах продолжил Сергей Разгулин, бывший сотрудник ФНС и Минфина, а сейчас – руководитель налогового департамента крупного российского банка. Отвечая на вопрос «Какие бухгалтеры будут наиболее востребованы в будущем?», Сергей ответил, что лишь те, кто успевает следить за всеми изменениями – не только уже принятыми, но и запланированными. Сергей рассказал, что в ближайшее время власти формализуют показатель «налоговая нагрузка»: появятся законодательные акты с методикой расчета этой величины. И бухгалтерам придется еще более внимательно следить за данным показателем, чтобы снизить риск налоговых претензий.

Светлана Борисова и Анна Климова из компании Делойт рассказали про другие проекты в бухгалтерском законодательстве, в частности новые стандарты бухгалтерского учета, которые сближают российский учет с международными стандартами отчетности. Анна Климова сравнила бухгалтера будущего с шеф-поваром, который «должен многое готовить на свой вкус — добавлять больше своего профессионального суждения, использовать свои новые компетенции».

Говоря о новых бухгалтерских компетенциях, гости конференции обсудили перспективы внедрения электронного документооборота. В частности о преимуществах и сложностях ЭДО в сфере малого бизнеса рассказала Елена Новикова, руководитель программы «Бухсофт» — другого продукта компании Актион.

«Бухгалтер будущего должен быть не только бухгалтером, но и немного кадровиком, специалистом по охране труда и даже знатоком законодательства о защите персональных данных», — к такому выводу пришла Евгения Мемрук, учредитель компании «Бизнес и налоги», автор самого популярного блога о налогах в инстаграме @biznesinalogi. «При этом в наибольшем выигрыше могут оказаться бухгалтеры, работающие в одной отрасли – например, IT, туризме, бьюти-индустрии или, скажем, бухгалтеры блоггеров» — добавила Евгения. С ней согласилась Ольга Краснова, автор популярных курсов для бухгалтеров, первый главный редактор Системы Главбух: «Не стоит верить тем, кто говорит, что бухгалтерская профессия умирает. Она точно не умрет, но определенно изменится».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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