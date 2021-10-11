Экодень рождения Системы Главбух: эксперты рассказали, какие бухгалтеры будут востребованы в будущем

«Бухгалтер будущего должен быть не только бухгалтером, но и немного кадровиком, специалистом по охране труда и даже знатоком законодательства о защите персональных данных», — к такому выводу пришла Евгения Мемрук, учредитель компании «Бизнес и налоги», автор самого популярного блога о налогах в инстаграме @biznesinalogi. «При этом в наибольшем выигрыше могут оказаться бухгалтеры, работающие в одной отрасли – например, IT, туризме, бьюти-индустрии или, скажем, бухгалтеры блоггеров» — добавила Евгения. С ней согласилась Ольга Краснова, автор популярных курсов для бухгалтеров, первый главный редактор Системы Главбух: «Не стоит верить тем, кто говорит, что бухгалтерская профессия умирает. Она точно не умрет, но определенно изменится».