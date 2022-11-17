Рекламу от MAER подвезут на такси

Рекламу от MAER подвезут на таксиМедиахолдинг MAER презентовал рекламный носитель, который поможет брендам взаимодействовать с аудиторией в центральных районах Москвы
Цифровой инвентарь наружной рекламы растет год от года. Мировой тренд актуален и для России: доля медиаэкранов по отношению к статичным баннерам выросла уже до 45% и в следующем году способна преодолеть рекордную отметку в 50%. Однако в некоторых случаях распространение наружной рекламы искусственно сдерживается, в частности, для защиты объектов культурного наследия. К примеру, внутри Третьего транспортного кольца столицы таких объектов более 3 тысяч.
В MAER утверждают, что проблему охвата аудитории в центральной части городов можно решить с помощью рекламы на легковых автомобилях, для которых отсутствуют законодательные ограничения на передвижение в исторических локациях. В этой связи трендсеттер рекламного рынка официально объявил о запуске нового проекта, связанного с установкой медиаэкранов на такси.
Презентация проекта «MaerТакси» состоялась на «Национальном рекламном форуме» (НРФ, 18+), недавно прошедшем в Москве. По мнению медиахолдинга, такси-формат поможет брендам в активном продвижении, особенно тем, кому необходимо «здесь и сейчас» заявить о продукте или событии. Современный цифровой носитель идеально вписывается в городскую среду и быстро привлекает внимание целевой аудитории.
Суточное количество контактов с аудиторией проекта «MaerТакси» оценивается холдингом в 60 млн.
По словам владельца медиахолдинга Константина Майора, мобильные экраны MAER будут передвигаться в Москве преимущественно в пределах Садового кольца с расширением зоны охвата до ТТК. На данный момент в Москве запущено в работу 2000 такси-экранов: по два на каждом автомобиле. Рекламный креатив для них запускается и управляется из единого центра. Контент можно менять с учетом локации и синхронизировать с крупноформатным цифровым инвентарем медиахолдинга MAER: медиафасадами и суперсайтами формата 15х5 метров. В MAER отмечают, что одновременное использование всех видов цифровых экранов позволит клиентам кратно усилить результат рекламной кампании.
Гибкие настройки и wi-fi-технологии MAER помогут транслировать рекламу так, как нужно заказчику, а перенаправление рекламного сообщения в интернете для аудитории, видевшей рекламу на такси, повысит результат кампании. Данные «Яндекс.Аудитории» (6+) о пользователях мобильных устройств позволят получать информацию о количестве людей, находящихся рядом с экранами, и точнее измерить охват рекламной кампании.
По данным спикеров «Национального рекламного форума», за два последних года доля наружных рекламоносителей в рекламном медиасплите выросла почти вдвое, причем половина затрат приходится на цифровую разновидность, востребованность которой обусловлена как технологическими возможностями, так и увеличением числа конструкций. Например, за это время в Санкт-Петербурге цифрового инвентаря стало в пять раз больше, во многих других регионах — в три, в Москве — в два. В 2022 году партнер НРФ — медиахолдинг MAER — запустил в работу в Москве шесть медиафасадов — цифровых экранов самого крупного в отрасли формата.
События 2022 года заставили бизнес перераспределять бюджеты на маркетинг и искать новые инструменты роста. Бренды обратили внимание на цифровую наружную рекламу, сравнимую по охвату с телевидением, а по частоте контакта — с интернетом. По данным спикеров НРФ, в 2022 году резко вырос спрос на омниканальное размещение, где одним из коммуникационных каналов выступает цифровая наружная реклама.
«Несмотря на падение рекламного рынка в целом, сегмент цифровой наружной рекламы вырос в этом году на 20%. Это произошло, в том числе, из-за перетока клиентов из других секторов рынка, лишившихся привычных инструментов. Прежде всего, это интернет-инструменты. Рост продаж в наружной рекламе в таких обстоятельствах нужно воспринимать как аванс доверия, т.к. очевидно, что клиенты находятся в поиске новых инструментов роста. Мы понимаем, что должны оправдать такое доверие и предоставить клиентам прозрачные технологии измерения, эффективные форматы продвижения, новые бизнес-модели взаимодействия с целевой аудиторией. Мы видим, какой интерес вызывают наши услуги у компаний, которые локализуют бизнес в России. Уверены, что инвестиции в бренд, сделанные сегодня, дадут мультипликативный эффект за следующие 3-5 лет».
«Важные преимущества такси-формата — это высокая степень диджитализации. Для нас особенно интересны динамическая смена креатива и ультра-локальный таргетинг в зависимости от маршрута. Для ритейла и ко-промо компаний брендов с ритейлерами важно доносить предложение в моменте принятия решения и контексте ситуации. Движимые объекты могут обеспечить необходимую гибкость и донесение информации до определенных районов».
«В Москве такой инструмент может оказаться актуальным, в частности для кампаний, где оперативно нужно рассказать целевой аудитории о каком-то мероприятии или продукте. Мы с интересом будем наблюдать за развитием данного формата в столице».
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, реализовавший в России уникальные инновационные проекты. Оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы управляет федеральной сетью медиафасадов. В Москве представлен в нише крупного формата (15 медиафасадов) и среднего формата (75 экранов формата 15х5 метров). Расчет эффективности рекламной кампании производит на основании собственной разработки — технологии О2О (offline-to-online*), которой оборудованы все цифровые носители компании. Технология также позволяет усиливать наружную рекламу показом аналогичного контента в интернете.
* Из офлайна в онлайн