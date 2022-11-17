Рекламу от MAER подвезут на такси

«Несмотря на падение рекламного рынка в целом, сегмент цифровой наружной рекламы вырос в этом году на 20%. Это произошло, в том числе, из-за перетока клиентов из других секторов рынка, лишившихся привычных инструментов. Прежде всего, это интернет-инструменты. Рост продаж в наружной рекламе в таких обстоятельствах нужно воспринимать как аванс доверия, т.к. очевидно, что клиенты находятся в поиске новых инструментов роста. Мы понимаем, что должны оправдать такое доверие и предоставить клиентам прозрачные технологии измерения, эффективные форматы продвижения, новые бизнес-модели взаимодействия с целевой аудиторией. Мы видим, какой интерес вызывают наши услуги у компаний, которые локализуют бизнес в России. Уверены, что инвестиции в бренд, сделанные сегодня, дадут мультипликативный эффект за следующие 3-5 лет».

Константин Майор Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER