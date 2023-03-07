Как научить нейросеть видеть женщину

Однако, предупреждают художники SHUM, не все так просто. На сегодняшний день нейросеть может создавать качественный контент лишь в соавторстве с человеком, который будет её обучать и контролировать. Это подтвердил и сам студент РГГУ, который подробно и поэтапно ставил ИИ задачи по составлению дипломного плана и содержанию глав. Заметим, что нейросеть, которую он использовал, заблаговременно уже была обучена разработчиками и пользователями: пропустила через себя огромный массив текстов из всех областей знаний, от классической литературы до ядерной физики.