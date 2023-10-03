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Покупай QRасиво: как в 2023 году платить любым смартфоном и получать кешбэк

QR-код позволяет оплачивать покупки без карты и получить кешбэк

После прекращения работы в России сервисов Apple Pay и Google Pay банки стали активнее развивать альтернативные способы оплаты смартфоном. На Android теперь доступен сервис SberPay NFC, банки массово выпустили платежные стикеры и чаще предлагают платить по QR-кодам. Последний способ универсальный, он доступен на любом телефоне с камерой и интернетом. Лидер российского рынка эквайринга Сбербанк дает возможность оплачивать покупки с помощью SberPay QR уже более чем на 1,6 млн терминалов по всей стране. Операция проходит за несколько секунд, а за оплату по QR-коду начисляются бонусы, как и при обычной оплате картой. Подключаться к системе SberPay QR стали и другие крупные российские банки.

Зачем платить по QR-коду

Сегодня больше шансов забыть дома банковскую карту и ключи, чем смартфон, который почти всегда под рукой. В России значительная часть людей привыкла платить телефоном: по данным Банка России, в 2021 г. 28% опрошенных оплачивали покупки с помощью смартфонов. По итогам 2022-го среди всех безналичных способов оплаты сервисы для смартфонов выбрали 12%, при этом на треть (до 81%) выросла доля тех, кто заявил, что им было бы сложно обойтись без безналичных расчетов.

Оплата по QR-кодам повсеместно распространена в Китае и набирает обороты в России: в 2022 г. отмечался 20-кратный рост транзакций. Активнее всего QR-кодами пользуются люди молодого и среднего возраста, покупатели старше 60 наиболее консервативны. Впрочем, это касается всех безналичных платежей в целом.

По данным Сбербанка, ежемесячный прирост операций по QR-кодам составляет 10–15%. Такие платежи сейчас доступны на более чем 1,6 млн терминалов Сбербанка по всей стране, платить могут клиенты Сбербанка, клиенты банков — партнеров «Сбера» и банков, подключенных к Системе быстрых платежей (СБП – АО «НСПК»), — а это практически все крупнейшие кредитные организации.

При покупке через SberPay QR начисляется кешбэк точно так же, как при оплате картой. Клиенты Сбербанка получают бонусы «СберСпасибо» и участвуют в акции с призовым фондом в 75 млн бонусов «СберСпасибо» (срок действия акции по 30.11.2023, с полными условиями вы можете ознакомиться на сайте). Клиенты банков-партнеров начисляют кешбэк по своим бонусным программам.

Как платить с QR

Для офлайн-оплаты по QR-коду понадобится смартфон с интернетом, камерой и доступом к онлайн-банку. NFС-модуль не требуется. Процесс оплаты простой: по сути, надо лишь отсканировать код и подтвердить платеж, перейдя в банковское приложение.  

Если покупатель при оплате выбрал SberPay, он попадает в приложение «Сбербанк онлайн» (0+) и подтверждает оплату там. Выбирая банк-партнер или оплату через СБП в определенном банке, автоматически переходит в приложение этого банка. После оплаты покупатель и продавец получают уведомление о транзакции. Таким образом, с QR-кодами клиенты не привязаны к конкретному банку, не должны носить с собой «пластик», а при оплате в приложении можно выбрать любую удобную карту — и дебетовую, и кредитную. И в этой универсальности — основное преимущество сервиса SberPay QR по сравнению с альтернативными способами. Например, при оплате стикерами клиент все-таки должен выбрать стикер определенного банка.

Зачем это банкам и бизнесу

Банкам важно создавать максимально комфортные условия для клиентов, поэтому банки упрощают процесс оплаты, развивают альтернативные методы оплаты, позволяя клиентам платить без карты.

Бизнесу расширение способов оплаты тоже выгодно: чем больше вариантов, тем выше оборот, потому что расплатиться смогут клиенты, у которых нет с собой карты и наличных. Безналичная оплата по QR-коду снижает расходы на инкассацию и повышает скорость расчетов по сравнению с наличными. Кассиру не надо переключаться между разными способами оплаты, а курьерам не понадобится отдельное устройство. Достаточно напечатать и наклеить статичный QR-код или сгенерировать динамичный на экране терминала.

После оплаты Сбербанк отправляет деньги на счет организации на следующий день, сроки зачисления зависят от банка-получателя. Если счет открыт в Сбербанке, деньги придут в тот же день.

Какие риски и ограничения

Провести операцию с QR-кодом можно только с доступом к интернету, потому что надо подтвердить покупку в приложении банка. Поэтому купить кофе в самолете по QR-коду не получится (если на борту нет W-Fi, конечно). Одной транзакцией можно оплатить покупку на сумму до 2 млн руб. — этого хватит, например, чтобы купить новый отечественный автомобиль.

Уровень безопасности такой же, как при оплате картой и смартфоном с NFC. Для оплаты по QR-коду надо зайти в приложение банка, которое защищено паролем, отпечатком пальца или Face ID. Если операция вызовет подозрение, банк попросит дополнительно ее подтвердить, позвонит, например, клиенту.

При оплате по QR-коду на экране видно, куда уйдут деньги, — можно убедиться, что оплата пройдет по адресу. Наконец, после операции остается чек, всегда доступный в приложении банка.

При отмене транзакции и возврате действуют правила как для оплаты картой. Деньги возвращаются мгновенно в день покупки, если их не успели зачислить на счет продавца. Если деньги уже зачислены, нужно подождать два-три рабочих дня.

Что дальше

Список банков-партнеров будет расширяться, чтобы клиенты как можно большего числа кредитных организаций могли пользоваться оплатой по QR-коду от «Сбера». Скорость оплаты по QR-кодам от «Сбера» с помощью SberPay банк планирует значительно увеличить уже до конца этого года, скорость оплаты должна возрасти примерно в два раза. Кроме того, в планах у Сбербанка — добавление функционала рассрочки по модели BNPL (buy now pay later) при оплате своими QR-кодами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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