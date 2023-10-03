Покупай QRасиво: как в 2023 году платить любым смартфоном и получать кешбэк

Если покупатель при оплате выбрал SberPay, он попадает в приложение «Сбербанк онлайн» (0+) и подтверждает оплату там. Выбирая банк-партнер или оплату через СБП в определенном банке, автоматически переходит в приложение этого банка. После оплаты покупатель и продавец получают уведомление о транзакции. Таким образом, с QR-кодами клиенты не привязаны к конкретному банку, не должны носить с собой «пластик», а при оплате в приложении можно выбрать любую удобную карту — и дебетовую, и кредитную. И в этой универсальности — основное преимущество сервиса SberPay QR по сравнению с альтернативными способами. Например, при оплате стикерами клиент все-таки должен выбрать стикер определенного банка.