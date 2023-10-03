Покупай QRасиво: как в 2023 году платить любым смартфоном и получать кешбэк

Покупай QRасиво: как в 2023 году платить любым смартфоном и получать кешбэкQR-код позволяет оплачивать покупки без карты и получить кешбэк
После прекращения работы в России сервисов Apple Pay и Google Pay банки стали активнее развивать альтернативные способы оплаты смартфоном. На Android теперь доступен сервис SberPay NFC, банки массово выпустили платежные стикеры и чаще предлагают платить по QR-кодам. Последний способ универсальный, он доступен на любом телефоне с камерой и интернетом. Лидер российского рынка эквайринга Сбербанк дает возможность оплачивать покупки с помощью SberPay QR уже более чем на 1,6 млн терминалов по всей стране. Операция проходит за несколько секунд, а за оплату по QR-коду начисляются бонусы, как и при обычной оплате картой. Подключаться к системе SberPay QR стали и другие крупные российские банки.
Зачем платить по QR-коду
Сегодня больше шансов забыть дома банковскую карту и ключи, чем смартфон, который почти всегда под рукой. В России значительная часть людей привыкла платить телефоном: по данным Банка России, в 2021 г. 28% опрошенных оплачивали покупки с помощью смартфонов. По итогам 2022-го среди всех безналичных способов оплаты сервисы для смартфонов выбрали 12%, при этом на треть (до 81%) выросла доля тех, кто заявил, что им было бы сложно обойтись без безналичных расчетов.
Оплата по QR-кодам повсеместно распространена в Китае и набирает обороты в России: в 2022 г. отмечался 20-кратный рост транзакций. Активнее всего QR-кодами пользуются люди молодого и среднего возраста, покупатели старше 60 наиболее консервативны. Впрочем, это касается всех безналичных платежей в целом.
По данным Сбербанка, ежемесячный прирост операций по QR-кодам составляет 10–15%. Такие платежи сейчас доступны на более чем 1,6 млн терминалов Сбербанка по всей стране, платить могут клиенты Сбербанка, клиенты банков — партнеров «Сбера» и банков, подключенных к Системе быстрых платежей (СБП – АО «НСПК»), — а это практически все крупнейшие кредитные организации.
При покупке через SberPay QR начисляется кешбэк точно так же, как при оплате картой. Клиенты Сбербанка получают бонусы «СберСпасибо» и участвуют в акции с призовым фондом в 75 млн бонусов «СберСпасибо» (срок действия акции по 30.11.2023, с полными условиями вы можете ознакомиться на сайте). Клиенты банков-партнеров начисляют кешбэк по своим бонусным программам.
Как платить с QR
Для офлайн-оплаты по QR-коду понадобится смартфон с интернетом, камерой и доступом к онлайн-банку. NFС-модуль не требуется. Процесс оплаты простой: по сути, надо лишь отсканировать код и подтвердить платеж, перейдя в банковское приложение.
Если покупатель при оплате выбрал SberPay, он попадает в приложение «Сбербанк онлайн» (0+) и подтверждает оплату там. Выбирая банк-партнер или оплату через СБП в определенном банке, автоматически переходит в приложение этого банка. После оплаты покупатель и продавец получают уведомление о транзакции. Таким образом, с QR-кодами клиенты не привязаны к конкретному банку, не должны носить с собой «пластик», а при оплате в приложении можно выбрать любую удобную карту — и дебетовую, и кредитную. И в этой универсальности — основное преимущество сервиса SberPay QR по сравнению с альтернативными способами. Например, при оплате стикерами клиент все-таки должен выбрать стикер определенного банка.
Зачем это банкам и бизнесу
Банкам важно создавать максимально комфортные условия для клиентов, поэтому банки упрощают процесс оплаты, развивают альтернативные методы оплаты, позволяя клиентам платить без карты.
Бизнесу расширение способов оплаты тоже выгодно: чем больше вариантов, тем выше оборот, потому что расплатиться смогут клиенты, у которых нет с собой карты и наличных. Безналичная оплата по QR-коду снижает расходы на инкассацию и повышает скорость расчетов по сравнению с наличными. Кассиру не надо переключаться между разными способами оплаты, а курьерам не понадобится отдельное устройство. Достаточно напечатать и наклеить статичный QR-код или сгенерировать динамичный на экране терминала.
После оплаты Сбербанк отправляет деньги на счет организации на следующий день, сроки зачисления зависят от банка-получателя. Если счет открыт в Сбербанке, деньги придут в тот же день.
Какие риски и ограничения
Провести операцию с QR-кодом можно только с доступом к интернету, потому что надо подтвердить покупку в приложении банка. Поэтому купить кофе в самолете по QR-коду не получится (если на борту нет W-Fi, конечно). Одной транзакцией можно оплатить покупку на сумму до 2 млн руб. — этого хватит, например, чтобы купить новый отечественный автомобиль.
Уровень безопасности такой же, как при оплате картой и смартфоном с NFC. Для оплаты по QR-коду надо зайти в приложение банка, которое защищено паролем, отпечатком пальца или Face ID. Если операция вызовет подозрение, банк попросит дополнительно ее подтвердить, позвонит, например, клиенту.
При оплате по QR-коду на экране видно, куда уйдут деньги, — можно убедиться, что оплата пройдет по адресу. Наконец, после операции остается чек, всегда доступный в приложении банка.
При отмене транзакции и возврате действуют правила как для оплаты картой. Деньги возвращаются мгновенно в день покупки, если их не успели зачислить на счет продавца. Если деньги уже зачислены, нужно подождать два-три рабочих дня.
Что дальше
Список банков-партнеров будет расширяться, чтобы клиенты как можно большего числа кредитных организаций могли пользоваться оплатой по QR-коду от «Сбера». Скорость оплаты по QR-кодам от «Сбера» с помощью SberPay банк планирует значительно увеличить уже до конца этого года, скорость оплаты должна возрасти примерно в два раза. Кроме того, в планах у Сбербанка — добавление функционала рассрочки по модели BNPL (buy now pay later) при оплате своими QR-кодами.