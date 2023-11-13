В Москве пройдет международный форум «Примаковские чтения»

«Год тому назад, на VIII Примаковских чтениях мы говорили о том, что мировые события будут разворачиваться не в Евроатлантике, а на пространствах «Большой Евразии», как В.В. Путин назвал этот проект. Прошедший год подтвердил эти оценки. Недавно завершившаяся в Дели встреча G20 показала, что мировая динамика не может ждать, пока Запад придёт к осознанию бесперспективности эскалации украинского конфликта. В Индии мировое сообщество сделало первый шаг к постукраинскому, постглобальному миру. Имею в виду, что глобализация по-американски, глобальное управление на основе западных правил (rules based order) осталось в прошлом. Кроме того, санкционная война против России и Китая, украинский кризис и пандемия нанесли удары по глобализации. Она лишилась таких базовых элементов, как дешевые деньги, дешевая рабочая сила, дешевая энергия, недорогая логистика. Все это в прошлом. Глобализация не справилась и с невоенными вызовами безопасности: неравенством, климатическим и миграционным кризисами, пандемией COVID-19.»

А.А. Дынкин Президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН