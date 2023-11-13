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В Москве пройдет международный форум «Примаковские чтения»

27-28 ноября 2023 г. в Москве на площадке Центра международной торговли состоится IX международный форум «Примаковские чтения». Тема Форума «Горизонты постглобализации».

В мероприятии примут участие Помощник Президента Российской Федерации Юрий Ушаков, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, а также ведущие российские и зарубежные эксперты в области международной безопасности, мировой политики и экономики, представители общественных организаций, политики и дипломаты.

В центре дискуссий – политические риски для мировых энергетических рынков, сотрудничество России со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, соперничество Китая и США, развитие стран «глобального Юга». Участники обсудят баланс сил в Балтийском регионе и перспективы развития отношений России со странами Ближнего Востока и Африканского континента. Дискуссии будут учитывать и расширение такого важного института нового мирового порядка, как БРИКС–11, председательство в котором через месяц перейдет к Москве. Совокупная экономическая мощь этих стран определяется тем, что на них приходится 65% мирового производства металлов (включая РЗМ), 47% выпуска автомобилей, более половины мирового производства нефти, почти половина добычи и потребления природного газа.

Организаторы мероприятия – Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, Центр внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова, Центр международной торговли, Торгово-промышленная палата РФ при поддержке  Фонда президентских грантов.

Аккредитация для представителей СМИ открыта на официальном сайте Форума «Примаковские чтения».

«Год тому назад, на VIII Примаковских чтениях мы говорили о том, что мировые события будут разворачиваться не в Евроатлантике, а на пространствах «Большой Евразии», как В.В. Путин назвал этот проект. Прошедший год подтвердил эти оценки. Недавно завершившаяся в Дели встреча G20 показала, что мировая динамика не может ждать, пока Запад придёт к осознанию бесперспективности эскалации украинского конфликта. В Индии мировое сообщество сделало первый шаг к постукраинскому, постглобальному миру. Имею в виду, что глобализация по-американски, глобальное управление на основе западных правил (rules based order) осталось в прошлом.  Кроме того, санкционная война против России и Китая, украинский кризис и пандемия нанесли удары по глобализации. Она лишилась таких базовых элементов, как дешевые деньги, дешевая рабочая сила, дешевая энергия, недорогая логистика. Все это в прошлом. Глобализация не справилась и с невоенными вызовами безопасности: неравенством, климатическим и миграционным кризисами, пандемией COVID-19.»

А.А. Дынкин
Президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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