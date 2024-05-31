Свыше 9 млн человек следили за стартом корабля «Прогресс МС-27»

«Трансляция космических запусков на больших уличных экранах — это важнейшее мероприятие. И здорово, что нашлись люди, которые воплотили эту идею в жизнь. Визуализация очень полезна не только для ракетно-космической отрасли. Ведь у нас в стране большая проблема с кадрами. Многие становятся перед выбором: чем заняться в жизни. И если представить, что я сейчас бы шел по улицам и увидел старт ракеты, или, как кто-то управляет самолетом, то 15-20 секунд ролика хватило бы, чтобы я представил себя на месте этого человека. Если хотя бы один из тысячи увидевших потом захочет пойти работать в эту сферу, то задача медиафасада уже будет выполнена. Поэтому такие мероприятия важны для нашей страны», — рассказал Олег Артемьев, российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».