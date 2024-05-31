Свыше 9 млн человек следили за стартом корабля «Прогресс МС-27»Запуск грузового корабля «Прогресс МС-27» к Международной космической станции 30 мая показали на больших цифровых экранах МАЕР.
Транспортный корабль доставит топливо, питьевую воду, пищу, одежду, письма и подарки от близких для экипажа МКС. Трансляцию запуска ракеты с космодрома Байконур в режиме реального времени показал на крупнейших уличных экранах страны Медиахолдинг МАЕР совместно с Госкорпорацией «Роскосмос»
Событие увидели жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Анапы, Воронежа, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска и Уфы.
«Трансляция космических запусков на больших уличных экранах — это важнейшее мероприятие. И здорово, что нашлись люди, которые воплотили эту идею в жизнь. Визуализация очень полезна не только для ракетно-космической отрасли. Ведь у нас в стране большая проблема с кадрами. Многие становятся перед выбором: чем заняться в жизни. И если представить, что я сейчас бы шел по улицам и увидел старт ракеты, или, как кто-то управляет самолетом, то 15-20 секунд ролика хватило бы, чтобы я представил себя на месте этого человека. Если хотя бы один из тысячи увидевших потом захочет пойти работать в эту сферу, то задача медиафасада уже будет выполнена. Поэтому такие мероприятия важны для нашей страны», — рассказал Олег Артемьев, российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».
Корабль доставит 2,5 тонны груза, в том числе свыше 1,2 тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Кроме того, «Прогресс МС-27» доставит на МКС гиперспектрометр — прибор, который поможет решить задачи в сферах экологии, сельского, лесного и водного хозяйства. Об этом в интервью с МКС рассказал Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Кононенко.
«С гиперспектрометром мы сможем в режиме реального времени следить за чрезвычайными ситуациями на Земле и помогать справляться с ними. “Прогресс” привезет на международную космическую станцию материалы для новых научных экспериментов. Мы будем изучать, как космос влияет на различные биополимеры, как воздействуют длительные космические полеты на работу в команде, исследуем влияние невесомости на ориентацию в пространстве. Будем искать ответ на вопрос: как поддерживать здоровье космонавтов на долгосрочных миссиях, изучать наш иммунитет. Эти исследования помогут лучше подготовиться к будущим космическим полетам и улучшить условия работы и жизни в космосе. Все это важно для продолжения космических исследований. “Прогресс” также доставит питьевую воду, пищу, одежду и другие предметы первой необходимости для нашего экипажа», — подчеркнул Олег Кононенко.
«За стартом ракеты-носителя с Байконура наблюдали в режиме реального времени миллионы россиян прямо с улиц крупнейших городов. Более 145 миллионов визуальных контактов – столько эфирного времени МАЕР выделяет для трансляции пуска. А всего с помощью нашего нового медиа это событие на улицах увидят порядка 9 миллионов человек. Кроме того, растет интерес бизнеса к космической отрасли. Уверен, через считанные годы космическая реклама станет новым трендом», — отметил владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Это не первый опыт подобной трансляции. МАЕР в апреле показал на уличных экранах старт тяжелой трехступенчатой ракеты-носителя «Ангара-А5». Она вывела на орбиту первый в мире прототип рекламного спутника. В «Сколково» рассказали, что группа таких спутников перемещается на орбите на высоте 500-600 км и формирует в небе логотипы и тексты, похожие на созвездие. Они будут работать по принципу QR-кода, который можно считать камерой смартфона.
«Прогресс» – самый надежный беспилотный корабль в истории. Его модификация – «Прогресс МС» — летает с 2015 года.
Трансляция пуска ракет возможна благодаря видеосигналу, который МАЕР получает от Роскосмоса и распространяет его с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Lightborn.
Проект реализуется в рамках соглашения Роскосмоса и МАЕР, подписанного генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым и основателем, генеральным директором Медиахолдинга Константином Майором 5 апреля.