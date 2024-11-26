Рейтинг отелей для деловых мероприятий – независимое исследование
Деловые мероприятия уже давно стоят особняком в ивент-индустрии, являются эффективным инструментом маркетинговой политики любой бизнес-компании и выстраивают привлекательный имидж как для её сотрудников, так и в среде партнеров, клиентов и даже конкурентов. Поэтому неудивительно, что запрос бизнеса на высокий уровень проведения таких событий растет. А, как известно, спрос рождает предложение.
Традиционно направление в организации деловых мероприятий объединяют в аббревиатуру МАЙС (MICE), что в переводе означает корпоративные встречи, переговоры, презентации. Это целая сфера, в которой заняты как профильные агентства, площадки для проведения событий из сферы гостеприимства, так и крупные бизнес-компании. В последние годы особую популярность набирают деловые мероприятия, проводимые на площадках отелей. Особенно, если речь заходит о событиях с аудиторией свыше ста человек. Это удобно организаторам: помимо просторных технически оснащенных конференц-залов, помещений для кофе-брейков и обученного персонала, отели могут предоставить номерной фонд для иногородних участников мероприятия. Но ключевой вопрос организатора – как выбрать из всего многообразия предложений? – по-прежнему остается острым. Актуальности ему добавляют события последних лет, в частности уход международных сетей отелей с российского рынка и кадровые перестановки внутри тех, что продолжили свою работу, но уже под отечественными брендами.
До сих пор единственным проверенным способом найти подходящую по разным параметрам площадку был собственный опыт организаторов. Однако уже в январе 2025 года ситуация радикально изменится в пользу организаторов. Впервые в истории российской ивент-индустрии появится новый рейтинг — Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service». Он будет опубликован на сайте и станет удобным инструментом поиска лучшей площадки для организаторов.
Идея независимого рейтинга российских отелей для проведения деловых мероприятий принадлежит агентству «Креатив-Маркет», которое на протяжение 20 лет организует бизнес-мероприятия в разных городах России. Основу рейтинга составляет исследование, методологию которого разработали эксперты авторитетных исследовательских агентств: «Центра экономики рынков» — эксперта в научных подходах по исследованию рынков, и «МАСМИ Россия», которое проводит маркетинговые исследования полного цикла на протяжении тридцати лет и входит в международную исследовательскую группу с офисами в Центральной, Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
Научная база исследования, а также мнения экспертов, которые лежат в основе рейтинга, помогут организаторам деловых мероприятий от бизнеса и агентств сформулировать основные запросы, а также оценить – насколько хороши российские отели с точки зрения сервиса. Рейтинг имеет более 70 критериев оценки и учитывает современные тренды и форматы, которые выбирают российские компании при проведении деловых и корпоративных мероприятий на аудиторию более ста человек.
Независимость, объективность, открытость и сотрудничество – этих принципов придерживаются создатели Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий в своей работе. Главная цель – не просто создать полезный инструмент для всех игроков рынка MICE-услуг. Прежде всего это шаг навстречу, создание диалога между участниками – бизнесом и представителями лучших отельных площадок России.
Результаты рейтинга формируются по итогам четырех этапов исследования. Первый этап — это кабинетное исследование экспертов Центра экономики рынков, которые изучили более 23 тысяч отелей из списка Росаккредитации и отобрали те из них, кто отвечает критериям доступности (наличие информации в публичных источниках (сайты, статьи, публикации).
На втором этапе эксперты рейтинга – представители крупнейших заказчиков мероприятий из разных компаний (VK, «Биннофарм-групп», , Mail.ru, DHL, «Вкусно — и точка», «ИнфоТэКС», всего более 70 экспертов- прямых заказчиков мероприятий) стали участниками глубинных интервью. На основе их ответов были сформулированы критерии оценки отельных площадок, подходящих для организации деловых и корпоративных мероприятий на аудиторию свыше ста человек.
15 ноября в рамках форума MICE Excellence Forum (18+) инициатор и идейный вдохновитель рейтинга Александра Колесникова представила результаты первых двух этапов исследования. Так, согласно данным исследования, наибольшее количество экспертов среди всех категорий затрагивало сервис отелей и оснащение объектов. Менее актуальными были критерии категории «Информационная доступность».
Важным критерием при выборе площадки отеля для мероприятия является не только цена, но и сроки бронирования – 35% организаторов не имеют точных дат при формировании запросов в отели и готовы их корректировать под понравившийся отель. 45% клиентов имеют точные даты и жесткий календарь мероприятий, у 20% клиентов есть календарь, но они готовы «подвинуть» свое событие под предложение отеля, в случае более выгодных условий. Не предлагая свободные даты организаторам, отельеры могут потерять до 55% клиентов!
Говоря о сроках, также стоит учитывать, что 35% организаторов деловых мероприятий бронируют площадки загодя – более чем за 4 месяца. Остальные готовы искать площадку за 1– 3 месяца до предполагаемого события.
Кроме того, скорость ответа менеджеров отеля на запрос бизнеса, по мнению опрошенных, свидетельствует о высоком уровне клиентоориентированности. В ходе исследования это отметили 40% опрошенных.
Среди других важных организаторам факторов — наличие парковки на территории отеля, оснащение площадки видео-, аудио, световым оборудованием, разнообразие меню для кофе-брейков, свежий ремонт, румминг-лист, удобная система оплаты счетов через электронный документооборот, возможность привлечения собственного технического персонала и оборудования и пр.
65 % экспертов отмечают, что в последнее время стали внимательно изучать и инфраструктуру отелей: бани, бассейны, пляжи, эко тропы, а также готовые активности, входящие в пакет проживания (зарядка, йога, летний кинотеатр и т.д.). При этом сами отели не торопятся делиться этой информацией даже на своих сайтах. Согласно данным экспертов Центра экономики рынков, у 40% сайтов отелей отсутствует подробное описание инфраструктуры и фотографий её объектов. А у 55% — отсутствует полное описание, включающее возможности рассадок в конференц-залах.
В предварительный список рейтинга «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service» вошли всего 530 отелей со всей России (кроме некоторых труднодоступных регионов, где отсутствует авиасообщение), характеристики которых удовлетворили экспертов и соответствуют их требованиям.
Следующий этап включает реальные запросы клиентов в выбранные отели. Его проводит агентство «МАСМИ Россия». Благодаря запросам будут выявлены реальные проблемы отелей в организации крупных деловых событий. «Тайные покупатели» направят свои запросы в отели, затем оценят предложения отельеров по 75 критериям и определят сильные и слабые стороны каждой площадки.
Завершат исследование отелей «тайные покупатели» из числа экспертов рейтинга – представители крупнейших компаний. Они посетят 150 отелей из финального списка и оценят то, что можно увидеть на самой площадке: состояние помещений, техническое оснащение, работу персонала, кухню и так далее. Набравшие большинство баллов, войдут в «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service».
Включение отеля в рейтинг ТОП-100 позволяет организаторам оценить его уровень и определить, соответствует ли он стандартам проведения деловых мероприятий на большую аудиторию.
Создатели рейтинга «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service» сравнивают его с известным ресторанным гидом где звездами отмечены не заведения питания, а отели. Благодаря рейтингу организаторы смогут выбрать те из них, что вошли в ТОП-100, зная, что они соответствуют требованиям проведения крупного делового события. Отели, вошедшие в рейтинг, это не просто статус и высокий уровень комфорта. Рейтинг позволит организаторам «попробовать площадку на вкус» и рассмотреть её в качестве места для проведения будущих деловых мероприятий.
Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service» не только поможет организаторам лучше ориентироваться в предложениях отелей, но и станет предметом гордости для самих отельеров. Персонал отеля будет стремиться сохранить этот статус.
Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий будет опубликован на сайте и представлен MICE-сообществу в конце января 2025 года в одном из отелей, вошедших в ТОП-100. Рейтинг станет отличным подспорьем как для организаторов, так и для самих отелей, которые безусловно понимают: получив статус лучших, его важно сохранить для долгосрочного сотрудничества с бизнес-компаниями.