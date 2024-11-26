Рейтинг отелей для деловых мероприятий – независимое исследование

Традиционно направление в организации деловых мероприятий объединяют в аббревиатуру МАЙС (MICE), что в переводе означает корпоративные встречи, переговоры, презентации. Это целая сфера, в которой заняты как профильные агентства, площадки для проведения событий из сферы гостеприимства, так и крупные бизнес-компании. В последние годы особую популярность набирают деловые мероприятия, проводимые на площадках отелей. Особенно, если речь заходит о событиях с аудиторией свыше ста человек. Это удобно организаторам: помимо просторных технически оснащенных конференц-залов, помещений для кофе-брейков и обученного персонала, отели могут предоставить номерной фонд для иногородних участников мероприятия. Но ключевой вопрос организатора – как выбрать из всего многообразия предложений? – по-прежнему остается острым. Актуальности ему добавляют события последних лет, в частности уход международных сетей отелей с российского рынка и кадровые перестановки внутри тех, что продолжили свою работу, но уже под отечественными брендами.