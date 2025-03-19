Жить у Нескучного сада. Новый проект SHIFT от PIONEER

В жилом проекте SHIFT 5 корпусов, три из них сдаются в черновой отделке, чтобы собственники квартир могли сами спланировать будущий интерьер. В других корпусах предусмотрена премиальная отделка в двух вариантах дизайна от известного архитектурного бюро SL. В материалах отделки стен будут использованы натуральный шпон и декоративная штукатурка. На полу – натуральный мрамор и керамогранит. Сантехника и электрика – от известных производителей.