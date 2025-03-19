Жить у Нескучного сада. Новый проект SHIFT от PIONEER
Новый премиальный жилой проект от девелопера PIONEER строится в Москве всего в 300 м от Нескучного сада. Квартиры здесь можно приобрести от 35 млн руб., цена квадратного метра в среднем составляет 750 000 руб. Строительство SHIFT уже началось, а выдача ключей планируется в 2028 г.
Выделили три веские причины в пользу нового квартала SHIFT для тех, кто задумывается о покупке нового современного жилья для себя, детей или с целью выгодных инвестиций.
Жить в престижном Донском районе Москвы
Исторически считается, что наиболее привлекательные с точки зрения транспортной доступности, количества зеленых зон, качества инфраструктуры – это районы от запада до юга Москвы. SHIFT находится на стыке нескольких округов – ЦАО, ЮЗАО и ЮАО, в Донском районе столицы.
Жилой квартал строится в удобном с точки зрения транспортной развязки месте – есть прямые выезды на кольцевые дороги (200 м до ТТК) и крупную широкую магистраль Ленинского проспекта (200 м). Всего в 200 м расположена станция метро и МЦК «Ленинский проспект».
До Садового кольца можно доехать на автомобиле за 5 минут, до Кремля – за 12 минут, до «Москва-сити» – за 25 минут.
Здесь не бывает привычных московских пробок, поэтому можно будет удобно добираться до любой точки города без планирования сложного маршрута.
«Проект возводится в районе со сложившейся репутацией, качественной инфраструктурой и транспортными связями. Для семейных покупателей принципиально важным фактором может стать, например, возможность учить детей по прописке, в одной из лучших школ Москвы – Бауманской, расположенной всего в 300 м от SHIFT», – отмечают в PIONEER.
7 км набережных и Нескучный сад в 300 м от дома
Главная изюминка проекта – пешая доступность Нескучного сада, а это – вечерние променады в тени деревьев с перезагрузкой от трудовых будней, ежедневные занятия беговым и велоспортом, детские площадки и уютные кафе.
SHIFT, без преувеличения, находится вблизи одного из самых больших парков Европы – сейчас это единый маршрут между территорией парка Музеон, парка Горького, Нескучного сада и природного заказника «Воробьевы горы». У крупнейшего городского парка самая протяженная прибрежная полоса и сразу три набережные – Воробьевская, Андреевская и Крымская.
SHIFT – настоящий премиум-класс
Высота потолков в каждой квартире SHIFT – 3,5 м с учетом произведенной отделки помещения, что дарит резидентам комплекса ни с чем не сравнимое ощущение простора, а из трехметровых панорамных окон открываются завораживающие виды на центр Москвы, Лужники, МГУ и «Москва-сити».
Закрытая территория с собственным ландшафтным парком площадью 4000 кв. м со спокойными прогулочными зонами, изысканными площадками для общения и городскими шезлонгами.
Дорожки внутри будут вымощены брусчаткой из гранита, не нагревающегося в жару и не выделяющего вредные испарения. Для комфорта будущих жителей у каждого корпуса предусмотрена система подогрева тротуарной плитки.
Открытые лоджии и террасы площадью 5–10 кв. м – редкость для жилых проектов в Москве. Видовые квартиры с этой опцией можно выбрать на любом этаже.
В жилом проекте SHIFT 5 корпусов, три из них сдаются в черновой отделке, чтобы собственники квартир могли сами спланировать будущий интерьер. В других корпусах предусмотрена премиальная отделка в двух вариантах дизайна от известного архитектурного бюро SL. В материалах отделки стен будут использованы натуральный шпон и декоративная штукатурка. На полу – натуральный мрамор и керамогранит. Сантехника и электрика – от известных производителей.
Прямо на территории расположится частный образовательный центр с детских садом и школой на 300 мест. Это важно, чтобы окружить детей заботой в небольших группах и позволить родителям экономить время для себя и своих близких.
Инфраструктура и сервисы – только для резидентов SHIFT. В одном из корпусов на площади 350 кв. м расположится amenities (клубная инфраструктура. – прим. PIONEER) – это внутренняя инфраструктура только для жителей квартала, функционально разделенная на лаунж-зону с камином и баром, переговорными комнатами и детской зоной.
Сервисные коридоры и лифты. Все курьеры сервисных служб, персонал комплекса будут передвигаться по отдельным выделенным маршрутам внутри дома, не нарушая комфорт и покой жителей дома.
Квартал премиум-класса SHIFT в Донском районе предлагает своим резидентам не просто пространство, а целую философию жизни, где гармония с природой и комфорт станут неотъемлемой частью повседневности. Это проект, в котором дом становится не только жильем, но и местом для роста, развития и умиротворения.
Застройщик – ООО «СЗ «ШИФТ», ИНН 7841039217. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ.