«Европейская медиагруппа» — лидер российского рынка радиовещания

Неизменно уверенно чувствуют себя и другие форматы ЕМГ — станция с самой богатой коллекцией лучших хитов мировой музыки «Радио 7 на семи холмах» звучит в ритме жизни мегаполиса и рассказывает слушателям о самых интересных культурных событиях в стране и мире, первая российская хип-хоп-радиостанция STUDIO 21 поддерживает концерты актуальных молодёжных артистов и формирует урбан-культуру страны, а станция музыки русской души «Калина Красная» радует аудиторию тёплой и ламповой атмосферой, композициями культовых бардов и перспективных авторов и исполнителей.