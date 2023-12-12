Третий этап Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде: расписание, лидеры, прямые трансляции

Обновлено:
Общий зачет у мужчин и женщин теперь возглавляют норвежцы
Александр Бокулёв
Тарьей Бё. Источник: IBU/Christian Manzoni
Тарьей Бё. Источник: IBU/Christian Manzoni

В четверг, 14 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24. После соревнований в австрийском Хохфильцене атлеты перебрались в швейцарский Ленцерхайде. Этап продлится четыре дня — с 14 по 17 декабря. В программу внесены спринты, гонки преследования и первые в сезоне масс-старты.

Расписание

График третьего этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):

Четверг, 14 декабря

Женский спринт (7,5 км) — 16:15;

Пятница, 15 декабря

Мужской спринт (10 км) — 16:15;

Суббота, 16 декабря 

Женская гонка преследования (10 км) — 14:45;

Мужская гонка преследования (12,5 км) — 16:40;

Воскресенье, 17 декабря

Женский масс-старт (12,5 км) — 14:30;

Мужской масс-старт (15 км) — 16:45.

Общий зачет Кубка мира

Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах после стартового этапа.

Мужчины

  1. Тарьей Бё (Норвегия) — 290 очков
  2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 281
  3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 229
  4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 220
  5. Филипп Наврат (Германия) — 203

Женщины

  1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 271
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 251
  3. Лиза Виттоцци (Италия) — 249
  4. Каролин Кноттен (Норвегия) — 235
  5. Эльвира Эберг (Швеция) — 228

Фавориты

Букмекерские компании предлагают линию на результаты спринтерских гонок. Ниже представлены котировки от PARI на потенциальных победителей.

Мужчины

Кубок мира. Третий этап. Спринт. Кто победит
Йоханнес Бё

1,75

Себастьян Самуэльссон

5,00

Тарьей Бё

8,10

Стурла Легрейд

9,00

Кентен Фийон-Майе

20,00

Женщины

Кубок мира. Третий этап. Спринт. Кто победит
Эльвира Эберг

3,00

Ингрид Тандревольд

5,00

Ханна Эберг

8,10

Жюлия Симон

9,00

Ванесса Фойт

22,00

Прямые трансляции, где смотреть

В полном объеме гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене можно смотреть на «Okko Спорт» в рамках платной подписки. Также соревнования будут показаны на официальных сервисах IBU.

Новое