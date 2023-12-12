Третий этап Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде: расписание, лидеры, прямые трансляции

В четверг, 14 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24. После соревнований в австрийском Хохфильцене атлеты перебрались в швейцарский Ленцерхайде. Этап продлится четыре дня — с 14 по 17 декабря. В программу внесены спринты, гонки преследования и первые в сезоне масс-старты.
График третьего этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):
Четверг, 14 декабря
Женский спринт (7,5 км) — 16:15;
Пятница, 15 декабря
Мужской спринт (10 км) — 16:15;
Суббота, 16 декабря
Женская гонка преследования (10 км) — 14:45;
Мужская гонка преследования (12,5 км) — 16:40;
Воскресенье, 17 декабря
Женский масс-старт (12,5 км) — 14:30;
Мужской масс-старт (15 км) — 16:45.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах после стартового этапа.
Мужчины
Женщины
Букмекерские компании предлагают линию на результаты спринтерских гонок. Ниже представлены котировки от PARI на потенциальных победителей.
Мужчины
|Кубок мира. Третий этап. Спринт. Кто победит
|Йоханнес Бё
1,75
|Себастьян Самуэльссон
5,00
|Тарьей Бё
8,10
|Стурла Легрейд
9,00
|Кентен Фийон-Майе
20,00
Женщины
|Кубок мира. Третий этап. Спринт. Кто победит
|Эльвира Эберг
3,00
|Ингрид Тандревольд
5,00
|Ханна Эберг
8,10
|Жюлия Симон
9,00
|Ванесса Фойт
22,00
В полном объеме гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене можно смотреть на «Okko Спорт» в рамках платной подписки. Также соревнования будут показаны на официальных сервисах IBU.