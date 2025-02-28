«Мы гордимся Юрой, но фаворит не он». Эксперты PARI сочли невысокими шансы Юры Борисова на «Оскар»

Российский актер номинирован на кинопремию за роль второго плана в фильме «Анора». Церемония награждения состоится 2 марта 2025 года.

Юра Борисов поборется за награду с такими актерами, как Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Букмекерская компания PARI не принимает ставки на неспортивные события согласно законодательству РФ, однако ее аналитики проанализировали ситуацию и сочли невысокими шансы российского звездного артиста завоевать награду.

«Конечно, номинация сама по себе — знаковое событие для нашей киноиндустрии, и мы поздравляем Юру Борисова с этим невероятным достижением и очень им гордимся. Но, будем откровенны, шансы на получение заветной статуэтки невелики. Поэтому и коэффициенты на его победу были бы высокие — 15.00 или даже 21.00. В случае удачного исхода можно было бы серьезно увеличить сумму ставки. Но, вероятнее всего, награда достанется Кирану Калкину, который уже обошел Юру на других конкурсах», — поделились эксперты PARI.

Церемония награждения кинопремии «Оскар» состоится 2 марта 2025 года. Фильм «Анора», в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, получил шесть номинаций. В частности, он номинирован на лучший фильм года, а автор кинокартины Шон Бейкер поборется за звание лучшего режиссера.