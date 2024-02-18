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18 февраля 12:44ГлавнаяАналитика

Женский масс-старт, 18 февраля: прогнозы и коэффициенты на чемпионат мира по биатлону

Жюлия Симон вновь будет на подиуме?
Александр Бокулёв
Жюлия Симон. Источник: IBU
Жюлия Симон. Источник: IBU

Соревновательная программа чемпионата мира по биатлону в чешском Нове-Место-на-Мораве завершается в воскресенье, 18 февраля, гонками с общего старта. Сначала на дистанцию в 12,5 километра выйдут женщины. Кто из дам заберет последнее золото турнира?

Дата / Время: 18.02.2023, 16:15 мск

Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko Спорт»

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Призеры в женских масс-стартах на Олимпиадах и ЧМ 

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  • ЧМ-2023. Ханна Эберг (Швеция), Ингрид Тандревольд (Норвегия), Жюлия Симон (Франция)
  • ОИ-2022. Жюстин Бреза-Буше (Франция), Тириль Экхофф (Норвегия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)
  • ЧМ-2021. Лиза Тереза Хаузер (Австрия), Ингрид Тандревольд (Норвегия), Тириль Экхофф (Норвегия)
  • ЧМ-2020. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия), Доротея Вирер (Италия), Ханна Эберг (Швеция)
  • ЧМ-2019. Доротея Вирер (Италия), Екатерина Юрлова-Перхт (Россия), Дениз Херрманн (Германия)

Расклады перед гонкой

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Главной героиней нынешнего чемпионата мира резонно считать Жюлию Симон. Француженка выиграла золото в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете. В индивидуальной гонке она стала третьей. Разумеется, действующая обладательница большого Хрустального глобуса входит в число фавориток масс-старта.

Мало того, именно Симон возглавляет общий зачет Кубка мира в этой дисциплине. В нынешнем сезоне она выиграла один из двух масс-стартов. Еще в одном победила другая француженка — Жюстин Бреза-Буше. Она тоже входит в число главных претенденток на медали в гонке.

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Также стоит ожидать борьбу за самые высокие места от шведок Эльвиры и Ханны Эберг, француженки Лу Жанмонно, швейцарки Лены Хекки-Гросс, которые становились призерами масс-стартов в нынешнем сезоне. Хорошие шансы на пьедестал и у итальянки Лизы Витоцци — победительницы чемпионата мира в Нове-Место-на-Мораве в индивидуальной гонке.

Стартовые номера фавориток

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1. Жюлия Симон (Франция)

2. Лиза Виттоцци (Италия)

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

4. Янина Хеттих (Германия)

5. Лу Жанмонно (Франция)

6. Ингрид Тандревольд (Норвегия)

7. Эльвира Эберг (Швеция)

8. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

9. Франциска Пройс (Германия)

14. Ханна Эберг (Швеция)

15. Линн Перссон (Швеция)

16. Софи Шово (Франция)

Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе женский масс-старт, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko Спорт». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

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