Женский масс-старт, 18 февраля: прогнозы и коэффициенты на чемпионат мира по биатлону

Главной героиней нынешнего чемпионата мира резонно считать Жюлию Симон. Француженка выиграла золото в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете. В индивидуальной гонке она стала третьей. Разумеется, действующая обладательница большого Хрустального глобуса входит в число фавориток масс-старта.

Мало того, именно Симон возглавляет общий зачет Кубка мира в этой дисциплине. В нынешнем сезоне она выиграла один из двух масс-стартов. Еще в одном победила другая француженка — Жюстин Бреза-Буше. Она тоже входит в число главных претенденток на медали в гонке.

Также стоит ожидать борьбу за самые высокие места от шведок Эльвиры и Ханны Эберг, француженки Лу Жанмонно, швейцарки Лены Хекки-Гросс, которые становились призерами масс-стартов в нынешнем сезоне. Хорошие шансы на пьедестал и у итальянки Лизы Витоцци — победительницы чемпионата мира в Нове-Место-на-Мораве в индивидуальной гонке.