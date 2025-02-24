PARI: PARIVISION нанесет Team Liquid четвертое поражение подряд на DreamLeague Season 25

24 февраля на турнире DreamLeague Season 25 по Dota 2 пройдет четвертый круг второго группового этапа. В одном из матчей игрового дня столкнутся PARIVISION и Team Liquid. Аналитики букмекерской компании PARI считают состав Satanic фаворитом поединка. Серия в формате best-of-3 стартует в 20:00 по московскому времени.

PARIVISION во второй групповой стадии выиграла три матча подряд, в том числе одолела лидера сезона Tundra. Керри коллектива Satanic сейчас возглавляет топ лучших участников ивента по KDA. За последние несколько месяцев PARIVISION пять раз встречалась с Liquid, добыв в этих играх четыре победы и одну ничью.

На победу состава Satanic в грядущей встрече аналитики дают котировку 1.30. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу PARIVISION составляет 1.94. Ставка на PARIVISION с форой по фрагам (-19.5) доступна за 2.20. В прошлом матче против Heroic состав из СНГ выиграл обе карты меньше, чем за 36 минут. Ставка на исход, при котором первая карта серии против Liquid продлится максимум 37 минут, доступна за 1.90.

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе PARIVISION. На победу состава из СНГ приходится 98% от общего оборота пари на исход матча.

Liquid не выиграла ни одного матча во второй групповой стадии DreamLeague Season 25. Более того, действующие чемпионы TI попали в неприятный инцидент в прошлой серии — коллектив получил техническое поражение на первой карте в матче с Falcons, так как опоздал на матч. Ставка на сенсационный успех Liquid в поединке с PARIVISION доступна за 3.50. Коэффициент на Liquid с форой по картам (+1.5) составляет 1.76, а с форой (-1.5) — 6.80. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.13. Обратный исход доступен за 1.63.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 302 800 рублей. Один из пользователей PARI собрал экспресс из трех киберспортивных событий, в который включил ставку на PARIVISION с форой по картам (+1.5) за 1.07. Общий коэффициент экспресса составил 1.54.

PARIVISION сейчас возглавляет турнирную таблицу. Поставить на то, что коллектив Satanic завершит этап на первой строчке, можно с котировкой 2.00. Вероятность того, что Liquid сумеет войти в четверку лучших и пройдет в плей-офф, оценивается коэффициентом 37.00.

DreamLeague Season 25 по Dota 2 проходит онлайн с 16 февраля по 2 марта. На чемпионате осталось восемь команд. Во второй групповой стадии каждая команда сыграет с каждой. Четыре лучших коллектива этого этапа пройдут в плей-офф.