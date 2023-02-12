Петра Мартич - Анастасия Потапова, 12 февраля: прогноз и ставка на финал теннисного турнира в Линце

В прошлом году Потапова обыграла Мартич в двух сетах. Верите, что история повторится и в Линце? БК «Марафон» предлагает мощнейший коэффициент 3,14 на Ф2 (-1,5). В этой же конторе котировка 2,90 на Ф1 (-1,5).

Что касается форы по геймам, то «Марафон» дает следующие коэффициенты. Ф1 (-1,5) - 2,00, Ф1 (-2,5) - 2,16, Ф2 (-1,5) - 2,14, Ф2 (-2,5) – 2,33.

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