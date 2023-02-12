Петра Мартич - Анастасия Потапова, 12 февраля: прогноз и ставка на финал теннисного турнира в Линце

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Россиянка Анастасия Потапова в воскресенье, 12 февраля, в финале теннисного турнира в Линце сыграет против представительницы Хорватии Петры Мартич. Сможет ли она завоевать свой второй титул в карьере?
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Дата / Время: 12.02.2023, 17:00 мск
Стадион: TipsArena Linz (Линц)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Петра Мартич (32 года)
Анастасия Потапова (21 год)
Всего Мартич и Потапова встречались на корте дважды. Во втором круге Уимблдона в 2019 году со счетом 3:6, 6:3, 6:4 победила хорватка. В прошлом сезоне во втором круге победного для себя турнира в Стамбуле россиянка взяла убедительный реванш – 6:2, 6:3.
На данный момент Мартич немного опережает Потапову в рейтинге WTA (34-е место против 44-го). Букмекеры считают Петру фаворитом предстоящего финала. БК «Леон» принимает ставки на победу хорватки с коэффициентом 1,83. Вероятность триумфа Анастасии оценивается чуть более высоким кэфом – 1,99.
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В прошлом году Потапова обыграла Мартич в двух сетах. Верите, что история повторится и в Линце? БК «Марафон» предлагает мощнейший коэффициент 3,14 на Ф2 (-1,5). В этой же конторе котировка 2,90 на Ф1 (-1,5).
Что касается форы по геймам, то «Марафон» дает следующие коэффициенты. Ф1 (-1,5) - 2,00, Ф1 (-2,5) - 2,16, Ф2 (-1,5) - 2,14, Ф2 (-2,5) – 2,33.
Поставить в БК «Фонбет» на Тотал геймов (22,5) в матче Мартич против Потаповой можно с коэффициентом 2,00 на вариант Больше и 1,72 на исход Меньше. Та же контора предлагает кэф 1,78 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).
Все матчи Потаповой на нынешнем турнире в Линце состояли из трех сетов. С учетом примерного равенства сил соперниц не исключено, что и для определения победительницы в финале не хватит двух партий. Предлагаем рассмотреть ставку на Тотал по сетам больше 2,5. БК «Бетсити» предлагает на такой исход великолепный коэффициент 2,32.
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Потапова победила в финале со счетом 6:3, 6:1.
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