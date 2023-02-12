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12 февраля 9:19ГлавнаяАналитика

Петра Мартич - Анастасия Потапова, 12 февраля: прогноз и ставка на финал теннисного турнира в Линце

Победа позволит россиянке вплотную приблизиться к топ-30 рейтинга
Роман Фейгин

Россиянка Анастасия Потапова в воскресенье, 12 февраля, в финале теннисного турнира в Линце сыграет против представительницы Хорватии Петры Мартич. Сможет ли она завоевать свой второй титул в карьере?

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Дата / Время: 12.02.2023, 17:00 мск

Стадион: TipsArena Linz (Линц)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Выступление на Upper Austria Ladies Linz-2023

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Петра Мартич (32 года)

  • 1-й круг: Марина Бассольс-Рибера (Испания) – 6:1, 7:5
  • 2-й круг: Алисон ван Уйтванк (Бельгия) – 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3)
  • Четвертьфинал: Клара Таусон (Дания) - 6:4, 7:5
  • Полуфинал: Мария Саккари (Греция, 1) - 3:6, 6:3, 6:4

Анастасия Потапова (21 год)

  • 1-й круг: Лючия Бронцетти (Италия) – 2:6, 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Юле Нимайер (Германия) – 7:5, 3:6, 6:3
  • Четвертьфинал: Анна-Лена Фридсам (Германия) - 2:6, 6:4, 6:1
  • Полуфинал: Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:1, 6:7 (4:7), 6:3

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Личные встречи

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Всего Мартич и Потапова встречались на корте дважды. Во втором круге Уимблдона в 2019 году со счетом 3:6, 6:3, 6:4 победила хорватка. В прошлом сезоне во втором круге победного для себя турнира в Стамбуле россиянка взяла убедительный реванш – 6:2, 6:3.

Анастасия Потапова
В прошлом году в Стамбуле Анастасия Потапова выиграла свой пока единственный титул. Источник: WTA 

 

Ставки на исход

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На данный момент Мартич немного опережает Потапову в рейтинге WTA (34-е место против 44-го). Букмекеры считают Петру фаворитом предстоящего финала. БК «Леон» принимает ставки на победу хорватки с коэффициентом 1,83. Вероятность триумфа Анастасии оценивается чуть более высоким кэфом – 1,99.

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Ставки на форы

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В прошлом году Потапова обыграла Мартич в двух сетах. Верите, что история повторится и в Линце? БК «Марафон» предлагает мощнейший коэффициент 3,14 на Ф2 (-1,5). В этой же конторе котировка 2,90 на Ф1 (-1,5).

Что касается форы по геймам, то «Марафон» дает следующие коэффициенты. Ф1 (-1,5) - 2,00, Ф1 (-2,5) - 2,16, Ф2 (-1,5) - 2,14, Ф2 (-2,5) – 2,33.

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Ставки на тоталы

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Поставить в БК «Фонбет» на Тотал геймов (22,5) в матче Мартич против Потаповой можно с коэффициентом 2,00 на вариант Больше и 1,72 на исход Меньше. Та же контора предлагает кэф 1,78 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).

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Прогноз и ставка

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Все матчи Потаповой на нынешнем турнире в Линце состояли из трех сетов. С учетом примерного равенства сил соперниц не исключено, что и для определения победительницы в финале не хватит двух партий. Предлагаем рассмотреть ставку на Тотал по сетам больше 2,5. БК «Бетсити» предлагает на такой исход великолепный коэффициент 2,32.

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UPD: результат

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Потапова победила в финале со счетом 6:3, 6:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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