Приветственный бонус от «Бетсити» - 1500 рублей за регистрацию в приложении с промокодом

+ Прозрачные и понятные правила акции.

+ Для получения фрибета не нужно вносить деньги на депозит.

+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события.

- Бонус положен только новым клиентам конторы.

- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки (не выше 3,00).

- Получение фрибета по этой акции исключает начисление других бонусов для новых клиентов.