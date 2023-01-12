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12 января 8:57ГлавнаяБонусы
БК Бетсити
Фрибеты за установку приложения

Приветственный бонус от «Бетсити» - 1500 рублей за регистрацию в приложении с промокодом

БетситиБетсити
5star
1500 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Отличный повод установить мобильное приложение
Валентин Васильев
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Легальная российская букмекерская компания «Бетсити» предлагает новым пользователям испытать себя в ставках на спорт без риска для собственного кошелька в рамках бонусной программы «500x3».

Как получить бонус?

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Правила участия в акции просты. Для получения фрибетов «Бетсити»  беттору нужно: 

  1. Пройти регистрацию и идентификацию в мобильном приложении БК.
  2. Ввести промокод NEW3, NEW5, FCR1 или BONUS24 в период проведения акции до заключения первого пари.
  3. Активировать промокод.

После выполнения этих действий на бонусный счет участника будет зачислен фрибет номиналом 500₽. В случае проигрыша вам будет предоставлена еще одна бесплатная ставка, а если и она не зайдет, то и третья. Обратите внимание: использовать фрибет можно только в мобильном приложении «Бетсити» на ставках с максимальныим коэффициентом 3,00.

Как скачать приложение БК «Бетсити» на Андроид бесплатно - подробная инструкция по установке

Плюсы и минусы

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+ Прозрачные и понятные правила акции. 
+ Для получения фрибета не нужно вносить деньги на депозит.
+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события. 

- Бонус положен только новым клиентам конторы.
- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки (не выше 3,00). 
- Получение фрибета по этой акции исключает начисление других бонусов для новых клиентов.

Заключение

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Бездепозитный фрибет - отличная возможность проверить себя в ставках, не рискуя собственными средствами. А у «Бетсити» таких ставок для новичков предусмотрено сразу три. Какие приложения для ставок лучше подходят для ставок бонусами читайте на сайте Рейтинг Букмекеров.

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

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