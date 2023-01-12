Приветственный бонус от «Бетсити» - 1500 рублей за регистрацию в приложении с промокодом

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Легальная российская букмекерская компания «Бетсити» предлагает новым пользователям испытать себя в ставках на спорт без риска для собственного кошелька в рамках бонусной программы «500x3».
Правила участия в акции просты. Для получения фрибетов «Бетсити» беттору нужно:
После выполнения этих действий на бонусный счет участника будет зачислен фрибет номиналом 500₽. В случае проигрыша вам будет предоставлена еще одна бесплатная ставка, а если и она не зайдет, то и третья. Обратите внимание: использовать фрибет можно только в мобильном приложении «Бетсити» на ставках с максимальныим коэффициентом 3,00.
Как скачать приложение БК «Бетсити» на Андроид бесплатно - подробная инструкция по установке
+ Прозрачные и понятные правила акции.
+ Для получения фрибета не нужно вносить деньги на депозит.
+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события.
- Бонус положен только новым клиентам конторы.
- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки (не выше 3,00).
- Получение фрибета по этой акции исключает начисление других бонусов для новых клиентов.
Бездепозитный фрибет - отличная возможность проверить себя в ставках, не рискуя собственными средствами. А у «Бетсити» таких ставок для новичков предусмотрено сразу три. Какие приложения для ставок лучше подходят для ставок бонусами читайте на сайте Рейтинг Букмекеров.
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