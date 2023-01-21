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21 января 6:40ГлавнаяБонусы
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Еженедельный бонус «Леон»: до 10 тысяч рублей за пополнение счета

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Пополнять счет с пятницы по воскресенье - выгодно!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Леон» поощряет активных игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» еженедельным бонусом до 10 000 ₽ за пополнение счета с пятницы по воскресенье.

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Леон».
  2. На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие».
  3. Сделайте депозит на сумму от 100 до 20 000 рублей с пятницы по воскресенье.
     

После выполнения этих действий на ваш бонусный счет поступит бонус в размере 50% от суммы депозита, но не более 10 000 рублей.

Но имейте в виду: на отыгрыш бонуса дается 100 часов с момента зачисления. При этом общая сумма пари должна превышать размер бонуса в 10 раз.
Квалифицирующими считаются одиночные ставки с коэффициентом от 1,85 до 3,00 и экспресс-ставки, включающие хотя бы одно событие с кэфом не менее 1,85 и не более 3,00.

После выполнения всех условий акции сумма бонуса станет доступна для вывода на основной счет.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК «Леон».
+ Бонусы разыгрываются еженедельно.
+ Бонус в размере 50% от суммы депозита зачисляется сразу после пополнения счета.
+ В зачет идут не только выигрышные, но и проигрышные ставки.

- Ограниченный срок действия бонуса.
- Непростые условия отыгрыша.

Заключение 

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Условия получения бонуса за депозит от БК «Леон» просты и понятны. С отыгрышем - сложнее. Однако более-менее опытному беттору не должно составить большого труда выполнить условия акции и, при определенной доле удачи, приумножить свой выигрыш. Удачи!

Обзор букмекерской конторы «Леон»

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров