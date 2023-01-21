Еженедельный бонус «Леон»: до 10 тысяч рублей за пополнение счета

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Леон» . На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие». Сделайте депозит на сумму от 100 до 20 000 рублей с пятницы по воскресенье.



После выполнения этих действий на ваш бонусный счет поступит бонус в размере 50% от суммы депозита, но не более 10 000 рублей.

Но имейте в виду: на отыгрыш бонуса дается 100 часов с момента зачисления. При этом общая сумма пари должна превышать размер бонуса в 10 раз.

Квалифицирующими считаются одиночные ставки с коэффициентом от 1,85 до 3,00 и экспресс-ставки, включающие хотя бы одно событие с кэфом не менее 1,85 и не более 3,00.

После выполнения всех условий акции сумма бонуса станет доступна для вывода на основной счет.