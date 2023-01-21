Еженедельный бонус «Леон»: до 10 тысяч рублей за пополнение счета

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора «Леон» поощряет активных игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» еженедельным бонусом до 10 000 ₽ за пополнение счета с пятницы по воскресенье.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
После выполнения этих действий на ваш бонусный счет поступит бонус в размере 50% от суммы депозита, но не более 10 000 рублей.
Но имейте в виду: на отыгрыш бонуса дается 100 часов с момента зачисления. При этом общая сумма пари должна превышать размер бонуса в 10 раз.
Квалифицирующими считаются одиночные ставки с коэффициентом от 1,85 до 3,00 и экспресс-ставки, включающие хотя бы одно событие с кэфом не менее 1,85 и не более 3,00.
После выполнения всех условий акции сумма бонуса станет доступна для вывода на основной счет.
+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК «Леон».
+ Бонусы разыгрываются еженедельно.
+ Бонус в размере 50% от суммы депозита зачисляется сразу после пополнения счета.
+ В зачет идут не только выигрышные, но и проигрышные ставки.
- Ограниченный срок действия бонуса.
- Непростые условия отыгрыша.
Условия получения бонуса за депозит от БК «Леон» просты и понятны. С отыгрышем - сложнее. Однако более-менее опытному беттору не должно составить большого труда выполнить условия акции и, при определенной доле удачи, приумножить свой выигрыш. Удачи!
Партнерский проект