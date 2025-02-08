«Барселона» победит «Севилью» и подберется вплотную к «Реалу», считают в PARI

9 февраля в рамках 23-го тура Ла Лиги сойдутся «Севилья» и «Барселона». Матч состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Барселоны» можно с котировкой 1.53, что соответствует примерно 62% вероятности. Успех хозяев оценивается коэффициентом 5.50 (около 17%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.60 (приблизительно 21%).

Клиенты PARI убеждены в успехе каталонцев. На победу «Барселоны» приходится 99% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

Аналитики ожидают увидеть достаточно результативный матч. Вероятность того, что «Барселона» и «Севилья» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.16. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.50. Вероятность того, что в матче будет больше четырех забитых мячей, оценивается котировкой 2.15. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.58. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.30.

«Барселона» подходит к этому поединку с беспроигрышной серией из десяти матчей. Кроме того, подопечные Ханса-Диттера Флика в последних играх демонстрируют высокую результативность — 20 забитых голов в пяти матчах. Коэффициент на то, что «Барселона» отправит в ворота соперника минимум два мяча, составляет 1.48. Ставка на три гола от гостей и более доступна за 2.35. А если «Барселона» забьет четыре мяча, сыграет пари за 4.40. Коэффициент на индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 составляет 3.05. На исход, при котором хозяева хотя бы один раз огорчат «Барсу», аналитики дают котировку 1.45.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Барселоны» со счетом 2:1. Это событие доступно в линии PARI за 9.00. Коэффициент 9.50 аналитики дают на победу подопечных Флика со счетом 2:0. Ничейный исход 1:1 можно взять за 10.00. Ставка на минимальную победу хозяев доступна за 21.00.

«Барселона» сейчас располагается на третьем месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Реала» на четыре очка. На чемпионство каталонцев аналитики дают коэффициент 3.80. Форвард «Барселона» Роберт Левандовский сейчас лидирует в Ла Лиге по количеству забитых мячей — на его счету 18 голов. Поставить на то, что Левандовский по итогам чемпионата станет лучшим бомбардиром Испании, можно с котировкой 1.85.

В Ла Лиге «Севилья» в последний раз обыгрывала «Барсу» 3 октября 2015 года. С того момента каталонцы одержали над этим соперником 14 побед при четырех ничьих.