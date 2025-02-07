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7 февраля 7:08ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Севилья — Барселона, 9 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Каталонцы попытаются догнать «Атлетико»
Руслан Ипполитов

9 февраля на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» - «Барселона». Хозяева занимают место в нижней части турнирной таблицы, но сохраняют шансы побороться за путевки в еврокубки на финише сезона. Каталонцы отстают в чемпионской гонке от «Реала» на четыре балла, и терять очки не имеют права. То, что игроки «Барсы» находятся в превосходном игровом тонусе, продемонстрировали в последние две недели два разгрома «Валенсии» «сине-гранатовыми» с общим счетом 12:1. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Севилья» (Севилья)

09.02.2025, Вс

23:00 МСК

«Барселона» (Барселона)

П1 - 5.50

Х - 4.60

П2 - 1.63

Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 23-й тур

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Севилья»4539116243-419
«Барселона»1163945419-243

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Хетафе»0:0«Севилья»Примера
25.01.2025«Севилья»1:1«Эспаньол»Примера
18.01.2025«Жирона»1:2«Севилья»Примера
11.01.2025«Севилья»1:1«Валенсия»Примера
04.01.2025«Альмерия»4:1«Севилья»Кубок Испании

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

 06.02.2025 «Валенсия» 0:5«Барселона» Кубок Испании 
02.02.2025«Барселона»1:0«Алавес»Примера
29.01.2025«Барселона»2:2«Аталанта»Лига чемпионов
26.01.2025«Барселона»7:1«Валенсия»Примера
21.01.2025«Бенфика»4:5«Барселона»Лига чемпионов

Последние пять матчей «Севильи» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.10.2024«Барселона»5:1«Севилья»Примера
26.05.2024«Севилья»

1:2

«Барселона»

Примера

29.09.2023«Барселона»1:0«Севилья»Примера
05.02.2023«Барселона»3:0«Севилья»Примера
03.09.2022«Севилья»0:3«Барселона»Примерна

Турнирное положение

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По итогам 22-х туров испанского первенства каталонский клуб занимает в турнирной таблице 3-е место, а севильцы располагаются на 12-й строчке. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид22154350-2149
2. Атлетико22146237-1448
3. Барселона22143560-2445
4. Атлетик22118333-2041
5. Вильярреал22107544-3337
6. Райо Вальекано2288626-2432
7. Жирона2294931-3031
8. Осасуна2279627-3130
9. Мальорка22931019-2830
10. Бетис2278725-2829
11. Реал Сосьедад22841018-1928
12. Севилья2277824-3028
13. Сельта22741131-3525
14. Хетафе2259817-1724
15. Лас-Пальмас22651127-3623
16. Леганес2258919-3023
17. Эспаньол22651121-3323
18. Алавес22561125-3421
19. Валенсия22471122-3719
20. Вальядолид22431515-4715

Прогноз на матч

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Последний раз брать очки в матче с «Барселоной» «Севилье» удавалось в декабре 2021-го года, а выигрывать и вовсе не удается уже без малого 10 лет. Крайний успех «красно-белых» во встречах с каталонцами в Ла Лиге датируется октябрем 2015-го года, когда севильцы с минимальным счетом (1:0) обыграли грозного соперника. В последних шести очных поединках «Барса» неизменно брала вверх, причем в четырех из этих матчей игроки «Севильи» так и не смогли распечатать ворота «сине-гранатовых».

В четырех матчах Ла Лиги 2025-го года севильцы не уступили ни разу, но и победа на этом турнирном отрезке у них всего одна. При этом делили «красно-белые» очки не с лидерами или середняками Примеры, а командами, обреченными во второй половине сезона бороться за выживание - «Эспаньолом», «Валенсией» и «Хетфе».

Много очков растерявшая на рубеже 2024-2025 годов «Барса» набирает ход. Подтверждением тому служит форменный разгром, учиненный каталонцами на своем пару недель назад «Валенсии». Единственным козырем, который может попытаться разыграть «Севилья» в предстоящей встрече - усталость соперника, проводившего в минувший четверг кубковый матч с «Валенсией» (0:5).

Предугадать, насколько уверенной получится победа «Барсы», довольно сложно. Сил и эмоций каталонцам может и не хватить. Делаем выбор в пользу довольно осторожной ставки на выигрыш гостей с небольшой форой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире матч «Севилья» - «Барселона» покажет телеканал «МАТЧ!». Игру можно посмотреть и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Севилья»: Кармона (дисквалификация)

«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Барселона»:

Позиция«Севилья»«Барселона»Позиция
Вратарь13. Нюланд25. ЩенсныВратарь
Защитник4. Салас23. КундеЗащитник
Защитник22. Баде4. АраухоЗащитник
Защитник6. Гудель2. КубарсиЗащитник
Защитник3. Педроса3. БальдеЗащитник
Полузащитник20. Соу8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 12. Локонга21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник17. Ньигес6. ГавиПолузащитник
Нападающий11. Лукебакио19. ЯмальНападающий
Нападающий5. Варгас11. РафиньяНападающий
Нападающий7. Ромеро9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерГарсия ПимьентаХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI предлагают щедрый коэффициент на победу хозяев поля - 5.50. Вероятность победы «Барселоны» котируется за 1.53. Заключить пари на ничью можно поставить за 4.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Севилья» - «Барселона»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI победу гостей со счетом 0:2, предлагая коэффициент 8.50. За 1:2 дают 9.00. Заключить пари на 0:3 можно за 10.00.

Где бесплатно смотреть матч «Севилья» - «Барселона»?

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В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

Кто станет чемпионом Испании?

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Топ-3 фаворитов сезона от PARI:

«Реал» - 1.67

«Барселона» - 3.80

«Атлетико» - 4.70

Вероятность завоевания титула остальными клубами Примеры оценена коэффициентом 5000.00. 

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