Севилья — Барселона, 9 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Последний раз брать очки в матче с «Барселоной» «Севилье» удавалось в декабре 2021-го года, а выигрывать и вовсе не удается уже без малого 10 лет. Крайний успех «красно-белых» во встречах с каталонцами в Ла Лиге датируется октябрем 2015-го года, когда севильцы с минимальным счетом (1:0) обыграли грозного соперника. В последних шести очных поединках «Барса» неизменно брала вверх, причем в четырех из этих матчей игроки «Севильи» так и не смогли распечатать ворота «сине-гранатовых».

В четырех матчах Ла Лиги 2025-го года севильцы не уступили ни разу, но и победа на этом турнирном отрезке у них всего одна. При этом делили «красно-белые» очки не с лидерами или середняками Примеры, а командами, обреченными во второй половине сезона бороться за выживание - «Эспаньолом», «Валенсией» и «Хетфе».

Много очков растерявшая на рубеже 2024-2025 годов «Барса» набирает ход. Подтверждением тому служит форменный разгром, учиненный каталонцами на своем пару недель назад «Валенсии». Единственным козырем, который может попытаться разыграть «Севилья» в предстоящей встрече - усталость соперника, проводившего в минувший четверг кубковый матч с «Валенсией» (0:5).

Предугадать, насколько уверенной получится победа «Барсы», довольно сложно. Сил и эмоций каталонцам может и не хватить. Делаем выбор в пользу довольно осторожной ставки на выигрыш гостей с небольшой форой.