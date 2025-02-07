Севилья — Барселона, 9 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Партнерский проект
9 февраля на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» - «Барселона». Хозяева занимают место в нижней части турнирной таблицы, но сохраняют шансы побороться за путевки в еврокубки на финише сезона. Каталонцы отстают в чемпионской гонке от «Реала» на четыре балла, и терять очки не имеют права. То, что игроки «Барсы» находятся в превосходном игровом тонусе, продемонстрировали в последние две недели два разгрома «Валенсии» «сине-гранатовыми» с общим счетом 12:1.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Севилья» (Севилья)
09.02.2025, Вс
23:00 МСК
«Барселона» (Барселона)
|П1 - 5.50
Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 23-й тур
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Севилья»
|45
|39
|116
|243-419
|«Барселона»
|116
|39
|45
|419-243
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Хетафе»
|0:0
|«Севилья»
|Примера
|25.01.2025
|«Севилья»
|1:1
|«Эспаньол»
|Примера
|18.01.2025
|«Жирона»
|1:2
|«Севилья»
|Примера
|11.01.2025
|«Севилья»
|1:1
|«Валенсия»
|Примера
|04.01.2025
|«Альмерия»
|4:1
|«Севилья»
|Кубок Испании
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2025
|«Валенсия»
|0:5
|«Барселона»
|Кубок Испании
|02.02.2025
|«Барселона»
|1:0
|«Алавес»
|Примера
|29.01.2025
|«Барселона»
|2:2
|«Аталанта»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Барселона»
|7:1
|«Валенсия»
|Примера
|21.01.2025
|«Бенфика»
|4:5
|«Барселона»
|Лига чемпионов
Последние пять матчей «Севильи» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.10.2024
|«Барселона»
|5:1
|«Севилья»
|Примера
|26.05.2024
|«Севилья»
1:2
«Барселона»
Примера
|29.09.2023
|«Барселона»
|1:0
|«Севилья»
|Примера
|05.02.2023
|«Барселона»
|3:0
|«Севилья»
|Примера
|03.09.2022
|«Севилья»
|0:3
|«Барселона»
|Примерна
По итогам 22-х туров испанского первенства каталонский клуб занимает в турнирной таблице 3-е место, а севильцы располагаются на 12-й строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|2. Атлетико
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3. Барселона
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|4. Атлетик
|22
|11
|8
|3
|33-20
|41
|5. Вильярреал
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6. Райо Вальекано
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|7. Жирона
|22
|9
|4
|9
|31-30
|31
|8. Осасуна
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|9. Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|10. Бетис
|22
|7
|8
|7
|25-28
|29
|11. Реал Сосьедад
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|12. Севилья
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|13. Сельта
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|14. Хетафе
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15. Лас-Пальмас
|22
|6
|5
|11
|27-36
|23
|16. Леганес
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17. Эспаньол
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18. Алавес
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|19. Валенсия
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|20. Вальядолид
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
Последний раз брать очки в матче с «Барселоной» «Севилье» удавалось в декабре 2021-го года, а выигрывать и вовсе не удается уже без малого 10 лет. Крайний успех «красно-белых» во встречах с каталонцами в Ла Лиге датируется октябрем 2015-го года, когда севильцы с минимальным счетом (1:0) обыграли грозного соперника. В последних шести очных поединках «Барса» неизменно брала вверх, причем в четырех из этих матчей игроки «Севильи» так и не смогли распечатать ворота «сине-гранатовых».
В четырех матчах Ла Лиги 2025-го года севильцы не уступили ни разу, но и победа на этом турнирном отрезке у них всего одна. При этом делили «красно-белые» очки не с лидерами или середняками Примеры, а командами, обреченными во второй половине сезона бороться за выживание - «Эспаньолом», «Валенсией» и «Хетфе».
Много очков растерявшая на рубеже 2024-2025 годов «Барса» набирает ход. Подтверждением тому служит форменный разгром, учиненный каталонцами на своем пару недель назад «Валенсии». Единственным козырем, который может попытаться разыграть «Севилья» в предстоящей встрече - усталость соперника, проводившего в минувший четверг кубковый матч с «Валенсией» (0:5).
Предугадать, насколько уверенной получится победа «Барсы», довольно сложно. Сил и эмоций каталонцам может и не хватить. Делаем выбор в пользу довольно осторожной ставки на выигрыш гостей с небольшой форой.
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В прямом эфире матч «Севилья» - «Барселона» покажет телеканал «МАТЧ!». Игру можно посмотреть и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Севилья»: Кармона (дисквалификация)
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Барселона»:
|Позиция
|«Севилья»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|13. Нюланд
|25. Щенсны
|Вратарь
|Защитник
|4. Салас
|23. Кунде
|Защитник
|Защитник
|22. Баде
|4. Араухо
|Защитник
|Защитник
|6. Гудель
|2. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|3. Педроса
|3. Бальде
|Защитник
|Полузащитник
|20. Соу
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Локонга
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Ньигес
|6. Гави
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Лукебакио
|19. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|5. Варгас
|11. Рафинья
|Нападающий
|Нападающий
|7. Ромеро
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Гарсия Пимьента
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Эксперты БК PARI предлагают щедрый коэффициент на победу хозяев поля - 5.50. Вероятность победы «Барселоны» котируется за 1.53. Заключить пари на ничью можно поставить за 4.60.
Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI победу гостей со счетом 0:2, предлагая коэффициент 8.50. За 1:2 дают 9.00. Заключить пари на 0:3 можно за 10.00.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона от PARI:
«Реал» - 1.67
«Барселона» - 3.80
«Атлетико» - 4.70
Вероятность завоевания титула остальными клубами Примеры оценена коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект