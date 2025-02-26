Клиенты PARI уверены в выходе «Реала» в финал Кубка Испании

26 февраля в первом полуфинальном матче Королевского кубка Испании «Реал Сосьедад» примет мадридский «Реал». Встреча состоится в Сан-Себастьяне и начнется в 23:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры считают фаворитами гостей. На триумф «Реала» можно поставить по коэффициенту 1.93, что соответствует примерно 50% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.80 (около 26%). Победа хозяев в линии PARI идет за 4.10 (около 24%).

Котировки на исход двухматчевого противостояния — также в пользу «Реала». Поставить на общую победу столичной команды по итогам двух встреч можно по коэффициенту 1.25. Вероятность выхода басков в финал Кубка страны котируется за 4.20.

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. На победу «Реала» приходится 99% от общего объема ставок на исход сегодняшней игры и почти 100% от всего объема на исход противостояния.

Эксперты считают, что сегодняшний матч получится «верховым». По оценкам аналитиков PARI, команды. Иманола Альгуасила и Карло Анчелотти забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.83. Вероятность противоположного исхода (тотал меньше 2.5 по голам) котируется за 2.00. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.70. Котировки на противоположный вариант составляют 2.08.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.40. Если счет в матче откроют баски, сыграет ставка за 2.45. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении столичной команды составляют 1.65.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этой встрече. В составе гостей наиболее вероятным автором гола считается Килиан Мбаппе, а в составе хозяев — Микель Оярсабаль. Ставки на точные удары в их исполнении принимаются за 2.10 и 3.80 соответственно.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей. Клиент PARI поставил эту сумму на победу «Реала» по коэффициенту 1.90.

На пути в полуфинал Кубка Испании «Реал Сосьедад» прошел «Хове Эспаньол» (5:0), «Коннкенсе» (1:0), «Понферрадину» (2:0), «Райо Вальекано» (3:1) и «Осасуну» (1:0). От «Реала» вылетели «Депортиво Минера» (5:0), «Сельта» (5:2) и «Леганес» (3:2).

«Реал» владел Кубком Испании 20 раз, а в последний раз выигрывал его в 2023 году. «Реал Сосьедад» брал Кубок дважды (в 1987 и 2020-м). Ответную полуфинальную встречу сегодняшние соперники проведут 1 апреля в Мадриде. Во втором полуфинале отношения выясняют «Барселона» и «Атлетико».