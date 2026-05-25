Сухая серия от БК Балтбет: от 120 рублей за 3 выигрыша в лайв-ставках на теннис

«Сухая серия» — свежая промоакция Baltbet. БК предлагает игрокам трижды победить в live-пари на матчи большого тенниса. Сделанные ставки должны на 100% соответствовать условиям букмекерской конторы, или их не засчитают в оборот.
Baltbet в таких акциях предлагает лояльные требования для игроков. Букмекерская контора не отходила от принятой традиции и на этот раз. Для получения бонуса нужно:
На исполнение указанного требования букмекер дает 10 часов с выдачи согласия на участие.
Baltbet зачисляет бонус на 30 дней. Отыгрыш осуществляется на кэфах 1.40-100.00. Подходят одиночные и множественные пари.
Ниже собран полный свод условий.
Максимальный размер бонуса
от 120 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.05.2026 (23:59 МСК)
Правила БК допускают только однократное участие. Получить несколько бонусов не удастся.
Плюсы
Минусы
|➕ Допускается чередование побед и проигрышей
|➖ Индивидуальная сумма бонуса
|➕ На пари дается 10 часов
В теории исполнить требования получится даже в 1 матче. Однако участвовать в акции лучше бетторам с достаточными знаниями в теннисе. Без понимания особенностей игры вы не сможете точно спрогнозировать результат.