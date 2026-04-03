Промоакция «Выигрышная сделка» от букмекера Baltbet рассчитана на игроков, которые готовы фиксировать результат своих ставок через функцию продажи. В качестве вознаграждения предусмотрен фрибет от 200 рублей. Чтобы забрать приз, нужно оформить 5 пари нужного формата и продать их в течение 2 дней.
Для участия необходимо сделать следующее:
1. Завести аккаунт в БК «Балтбет» или авторизоваться в действующем профиле.
2. Активировать промо «Выигрышная сделка» на специальной странице.
3. Разместить 5 пари формата ординар» либо экспресс по 100 рублей с кэфом от 1.30.
4. Реализовать функцию продажи ставки до ее расчета.
Игрок может выбирать любые спортивные события для заключения пари. Установленный период для выполнения условий акции равен 48 часам.
Наградой в акции выступает фрибет от 200 рублей, который можно использовать в течение месяца для ставок с коэффициентом от 1.40 до 100.00. Пари формата система не принимаются. В 1 экспрессе допускается не более 10 исходов.
Ниже представлены ключевые особенности данной акции, которые важно учитывать перед участием.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.04.2026 (23:59 МСК)
Начисление фрибета происходит в автоматическом режиме без необходимости дополнительных заявок.
Плюсы
Минусы
|➕ Участнику доступен широкий выбор спортивных событий
|➖ Жесткие требования по количеству ставок и коэффициентам
|➕ Можно быстро пройти все этапы
Акция требует внимательного подхода, поскольку итоговая выгода напрямую зависит от динамики коэффициентов и момента продажи ставок. При отсутствии контроля за изменениями кэфов игрок может уйти в минус. Промо подойдет бетторам, которые готовы постоянно следить за линией и быстро принимать решения.